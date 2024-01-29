Стрес, гормони та спадковість: чому випадає волосся та як із цим боротися

Кожна людина втрачає від 100 до 150 волосин на день — це абсолютно нормально і є частиною життєвого циклу волосся. Волосся, що випадає, звільняє коріння для здорового, нового волосся. Але буває так, що випадає значно більше волосся. Існує багато причин надмірного випадіння. Однією з найпоширеніших є спадковість, відома як андрогенна алопеція, яка дещо відрізняється у чоловіків і жінок, пише apotheken.de.

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У чоловіків спадкове випадіння волосся часто починається в ранньому дорослому віці. Воно проявляється у вигляді рельєфної лінії волосся, облисіння. У жінок, зокрема, стоншується волосся на маківці голови — облисіння зазвичай не відбувається. Андрогенетична алопеція часто починається лише після менопаузи, коли рівень естрогену падає.

Існує низка розрекламованих ліків від спадкового випадіння волосся. Тут варто бути обережними: багато косметичних засобів не мають жодних доказів ефективності.

Психологічний стрес, нестача поживних речовин, гормональні коливання (наприклад, під час менопаузи), замісна гормональна терапія або певні ліки також можуть призвести до посиленого випадіння волосся. Причиною цього є те, що під час стресу — незалежно від його причини — організм обмежує всі функції, які не є необхідними для виживання. Окрім росту нігтів і волосся, це також може спостерігатися, наприклад, у розвитку м'язів.

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Лікування волосся складається з двох етапів: спеціальні препарати, такі як розчини міноксидилу, наносяться безпосередньо на шкіру голови та стимулюють волосся. Дерматолог також порадить поживні речовини, які сприяють росту волосся. Пацієнт або приймає їх, наприклад, у вигляді таблеток, або лікар вводить їх безпосередньо на кілька міліметрів під шкіру голови (мезотерапія).

Мікроелементи можуть підтримати лікування — але тільки в разі їх дефіциту. Нестача мікроелементів, таких як залізо й цинк, або вітамінів, таких як вітамін В12, може сприяти випадінню волосся. Порада: зелені водорості хлорела багаті на вітамін В12 і залізо, і, оскільки це продукт рослинного походження, його також можуть приймати вегани.

Третьою найпоширенішою формою є циркулярне випадіння волосся, відоме як алопеція. Зазвичай вона характеризується круглими лисими ділянками на голові. Ця форма випадіння волосся, ймовірно, викликана аутоімунним захворюванням. У цьому випадку в жодному разі не слід експериментувати над собою, а краще звернутися до лікаря.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що відновити пошкоджене волосся можна за допомогою гірчиці.

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