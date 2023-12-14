Волосся буде як з реклами: оригінальні способи використання гірчиці

Вона використовується в кухнях по всьому світу, має пікантний смак, буває електрично-жовтого та коричневого кольору, і ви можете здивуватися, дізнавшись, що гірчицю можна використовувати не лише для того, щоб просто покласти до рота, пише видання Networx. До речі, звичайний вінегрет за допомогою гірчиці можна зробити вишуканою ресторанною стравою.

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Гірчиця заспокоює біль у горлі та запалення, і ви можете зробити чудове полоскання горла з пів склянки гарячої води та по 1 столовій ложці гірчиці, солі, лимонного соку та меду. Можливо, це не дуже смачно, але це допоможе вашому горлу почуватися краще!

Ці протизапальні ефекти також корисні для заспокоєння ниючих м'язів (зробіть гірчичний пластир, який прикладається безпосередньо до місця) і свіжих опіків (після промивання прохолодною водою намажте місце опіку гірчицею, щоб сповільнити набряк і утворення пухирів).

Гірчичний порошок має потужні очищувальні властивості. Посипте його на жирну або брудну сковорідку і за допомогою вологої губки зробіть пасту, яку можна використовувати для видалення жиру та бруду. Гірчиця поглинає жир, а порошок діє як скребок, піднімаючи з поверхні сковорідки матеріал, що покрився кіркою.

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Це може здатися дивним, адже гірчиця може мати сильний запах, але насправді вона дуже добре працює як дезодорант. Якщо у вас є контейнер, який набув запаху від того, що було в ньому раніше, засипте його гірчичним порошком і залийте гарячою водою. Дайте йому постояти пів години або близько того, перш ніж ретельно промити, і запах повинен нейтралізуватися! Цей трюк також працює для вас, ваших домашніх тварин або вашого автомобіля.

М'яка гірчиця може стати чудовою маскою для обличчя, вона очистить пори, зміцнить шкіру і зробить її гладенькою. Перед нанесенням нанесіть невелику кількість засобу на внутрішню сторону ліктя і зачекайте кілька хвилин, щоб побачити, чи не з'явиться у вас шкірна реакція, оскільки ви можете бути чутливі до гірчиці. Якщо нічого не сталося, можете сміливо наносити гірчицю на обличчя.

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Гірчиця має властивість пригнічувати рослини, які ростуть навколо неї, завдяки певним сполукам, які вона виділяє. Це робить гірчицю ідеальним варіантом для висаджування навколо чутливих культур, щоб захистити їх від бур'янів. Перш ніж висаджувати гірчицю для природного контролю бур'янів у вашому садочку, перевірте, чи ваші власні рослини не будуть проти нового гостя.

Змішайте гірчичний порошок з оливковою олією і масажними рухами втирайте у волосся, намагаючись пропрацювати його до самих кінчиків. Потім загорніть волосся і укутайте його на кілька годин або на ніч, щоб гірчично-олійна суміш встигла вбратися у волосся і відновити пошкодження. Добре вимийте і обполосніть волосся, а потім укладіть його, як зазвичай. В результаті ви отримаєте більш гладке, блискуче і щасливе волосся.

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Нагадаємо, що паростки (мікрогрін) гірчиці не тільки корисні, а й додають стравам гостроти.

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