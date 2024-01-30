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Світ

НАТО має підготуватися до російських ракетних ударів по Європі — The Times

20:01 1 лютого 2024
НАТО

Хоча росія наразі зосереджена переважно на війні в Україні, західні країни вже занепокоєні тим, що країна-агресор може зазіхнути на безпеку інших європейських країн.

Як пише The Times, НАТО доведеться готуватися до можливих російських ударів по цілях по всій Європі, особливо в Німеччині, якщо москва розпочне війну проти Альянсу. Про це попередили високопоставлені генерали.

Командувач Центру військової логістики НАТО в Німеччині генерал-лейтенант Александр Солфранк закликав союзників впорядкувати бюрократичні процедури, які зараз перешкоджають пересуванню військ і техніки. Країни також повинні мати можливість використовувати військову техніку одна одної під час кризи.

«Якщо ми порівняємо війну та операції десять чи п'ять років тому, ми зрозуміємо, що маємо визнати, що за тилові райони також буде жорстка боротьба. Ми повинні виходити з того, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичних і некінетичних сил для того, щоб порушити лінії комунікацій, в тому числі в тилу», — зазначає генерал.

Лідери Альянсу переконані, що мають мало часу для зміцнення своєї оборони. Вони сподіваються до липневого саміту у Вашингтоні досягти домовленості про запровадження «військового шенгену», який дозволив би військовим конвоям вільно пересуватися країнами НАТО.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що, на думку публіциста Олександра Невзорова, путін з його маніакальними нахилами жити лише війною та вбивствами, програючи, розпочне ядерну війну.

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