Більше тисячі окупантів, 51 артисистема і 32 «броньовика»: в Генштабі порадували результатами діяльності ЗСУ за добу

Минулої доби, 20 січня, ворог завдав по території України 9 ракетних та 99 авіаційних ударів, а також здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

У відповідь авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. А підрозділами ракетних військ було завдано ударів по району зосередження озброєння і військової техніки, 2 складах боєприпасів, 9 артилерійських засобах та радіолокаційній станції ворога.

Загалом за добу вдалося «відмінусувати» 1090 російських загарбників, 10 ворожих танків, 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 31 броньовики та 51 артилерійську систему армії рф.

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В одному з боїв воїни ЗСУ показали, як український дрон вбиває рашистів та нищить ворожу автівку.

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На передовій протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. По основних оперативних напрямках:

Куп’янський — відбито 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області;

Лиманський — відбито 7 атак окупантів в районах Тернів та Ямполівки Донецької області;

Бахмутський — Силами оборони відбито 6 атак противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області;

Авдіївський — захисники відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області;

Мар’їнський — ворога стримують неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак;

Херсонський — незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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Нагадаємо, що за оцінками аналітиків, російські сухопутні війська в Україні втратили вже близько 365 основних бойових танків — і це лише відтоді, як москва розпочала наступ на східному фронті на початку жовтня.

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