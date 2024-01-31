Вибух у райсуді Києва: судитимуть шістьох співробітників столичного СІЗО

У Києві спеціалізована прокуратура у сфері оборони скерували до суду обвинувальні акти стосовно шести співробітників «Київського слідчого ізолятора», підозрюваних у причетності до організації вибуху в Шевченківському районному суді Києва 5 липня 2023 року.

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Як повідомили у відомстві, трьом обвинуваченим інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України), ще трьом — службове підроблення (частина 1 статті 366 Кримінального кодексу).

Розслідуванням встановлено, що через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби арештант виніс із державної установи «Київський слідчий ізолятор» та проніс саморобні вибухові пристрої до Шевченківського районного суду. У подальшому в приміщенні суду він привів їх у дію. Це призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду.

Встановлено, що співробітники ізолятора передали арештанта конвойній службі Нацгвардії без жодного обшуку речей. Також працівники конвойної служби не провели особистий обшук та не перевірили його речі перед тим, як доставити до суду.

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Крім того, троє працівників слідчого ізолятора протягом тривалого часу підробляли обов’язкові акти обшуків камерних приміщень, хоча фактично перевірки не проводили. Таким чином утримувані мали можливість користуватися забороненими речами та предметами.

У ході розслідування під час обшуків у камері, де утримувався обвинувачений, було вилучено гліцерин, каніфоль, електричні дроти та інші хімічні речовини. Частина з них, згідно висновку експертизи, входила до складу саморобних вибухових пристроїв, які здетонували у суді.

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У грудні 2023 року суд визнав винними двох військовослужбовців Національної гвардії України у порушенні статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст. 418 КК України).

Про всі обставини трагічного інциденту читайте в статті «ФАКТІВ» «Сумніваюся, що він сам себе підірвав»: адвокат про загиблого в київському суді Ігоря Гуменюка, якого 8 років тримали в СІЗО без вироку«



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