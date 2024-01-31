Не вистачає коштів: стала відомою причина суперечок між Зеленським та Залужним

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не змогли знайти спільної мови через мобілізацію. Зокрема, суперечки викликала кількість військовослужбовців, які потрібні на фронті цього року, пише The Washington Post з посиланням на власні джерела, зазначає видання «Телеграф».

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Інсайдери розповіли, що Залужний нібито запропонував мобілізувати близько 500 тисяч людей. Проте Зеленський вважає таку кількість недоцільною з огляду на дефіцит форми, зброї та навчальних приміщень та потенційні проблеми, пов’язані з мобілізацією.

Залужний, за даними джерел, аргументував свої пропозиції тим, що Україні не вистачає сил через зростання втрат й заявив, що країні нібито потрібно відповісти на 400 тисяч нових солдатів, яких планує мобілізувати росія.

Разом з тим, очільник держави публічно заявив, що Україні не вистачає коштів для виплат такій кількості призовників.

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Також інсайдери стверджують, що Зеленський апелював Залужному втомою українців від війни та уповільненням міжнародної підтримки України. Далі він, за словами джерел, нібито сказав, що новий головнокомандувач може «оживити» ситуацію, запропонувавши головнокомандувачу посаду радника. Проте Залужний від пропозиції відмовився.

WP пише, що найближчим часом очікується звільнення старших членів штабу Залужного. Також джерело уточнило, що й сам Залужний все ж таки планує піти з армії.

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Нагадаємо, у Міністерстві оборони коротко відповіли на численні чутки про те, що в Україні відбулися зміни у військовому керівництві країни, зазначивши, що вони не відповідають дійсності. Проте слід підкреслити, що чутки про можливе звільнення Залужного періодично з’являються досить регулярно в українському інформаційному просторі, як і чутки про конфлікт між ним та Зеленським.

Також стало відомо, що посаду головкома ЗСУ пропонували очільнику ГУР Кирилу Буданову та командувачу Сухопутних військ ЗСУ Олександру Сирському. Але обидва генерали начебто відмовились.

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