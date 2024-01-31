Суд відмовив Шер в опікунстві над її дорослим сином

Турбуючись про свого дорослого сина, Шер подала заяву на встановлення над ним опіки. Але суд, судячи з усього, бачить справу інакше. За повідомленнями американських ЗМІ, суддя відмовив у тимчасовому опікунстві над її дорослим сином.

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Співачка та актриса звернулася до суду, оскільки побоювалася, що великі виплати Елайджі Блу Оллмену з трастового фонду його покійного батька, музиканта Греґґа Оллмена, можуть наразити його на небезпеку. У минулому 47-річний музикант мав проблеми з наркотиками.

Однак, за повідомленнями ЗМІ, суддя Верховного суду Лос-Анджелеса не була переконана в тому, що опіка є нагальною потребою. Вона відхилила заяву Шер. За повідомленням американського журналу «People», суд постановив, що Оллмен довів: він «тримає свої фінанси під контролем», має квартиру та «не вживає наркотики». Нове слухання має відбутися в березні.

Оллмен, як повідомляється, був у залі суду зі своїми адвокатами. За даними People, вони визнали його попередні проблеми, але заявили, що зараз у нього все добре.

Адвокати Шер стверджували, що, зважаючи на «постійні» проблеми її сина, вона була стурбована тим, що будь-які гроші, виплачені Елайджі, будуть негайно витрачені на наркотики, що поставить під загрозу його майно й життя. Син Шер і його юридична команда неодноразово заявляли, що все це не відповідає дійсності, відколи було подано клопотання про опікунство.

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Елайджа Блу Олман народився у шлюбі Шер з музикантом Греґґом Оллменом. Вони одружилися у 1975 році та розлучилися у 1979 році. Окрім 47-річного сина, Шер має ще одну дитину — Чеза Боно від шлюбу з Сонні Боно. Пара була одружена з 1964-го по 1975 рік.

Як писали «ФАКТИ», раніше Шер звинувачували в організації викрадення рідного сина.

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