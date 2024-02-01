Санкції в дії: у Лондоні заарештовано колишнього «губернатора Севастополя»

Колишнього путінського «губернатора Севастополя» заарештували в Лондоні за порушення санкцій. Дмитра Овсяннікова путін призначив на цю посаду ще 2016 року, він пробув «губернатором» до 2019 року. Наразі цю посаду обіймає Розвожаєв, який напередодні відрапортував про «відбиття атаки ЗСУ».

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Колишній російський урядовець залишається у в'язниці за звинуваченнями, які включають порушення британських санкцій проти росії, пише ВВС з посиланням на Times.

Овсянніков був затриманий у себе вдома у Лондоні. Йому ставиться у вину відкриття рахунку в банку Halifax Bank of Scotland не пізніше лютого минулого року, після чого він, як стверджується, дозволив внести туди чотири платежі на загальну суму 65 тис. фунтів стерлінгів, а також зберігав у себе 77517 фунтів стерлінгів «кримінальної готівки».

Росіянин утримується в одній із лондонських в'язниць, 20 лютого він має постати перед Королівським судом Сазерка (район на південному березі Темзи в Лондоні). Зазначається, що це особливий випадок — адже зазвичай заарештованих за ненасильницькі злочини найчастіше звільняють під заставу.

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У росії з «ексгубернатором» пов'язано кілька скандалів. Так, у 2020 році його було звільнено з посади заступника міністра промисловості та торгівлі рф. Формально — у зв'язку зі скороченням. Звільненню передував скандал через інцидент в аеропорту Іжевська, де чиновник голосно матюкався у відповідь на прохання пред'явити посадковий талон. Також його виключили із «Єдиної росії».

Нагадаємо, що ще до широкомасшабного вторгнення росії в Україну Овсянніков був включений до британського списку санкцій. Його активи у Сполученому Королівстві підлягали заморожуванню, а у березні 2022 року до цього було додано заборону на користування трастовими послугами. При цьому заборона на в'їзд до країни для нього не вводилася.

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Також санкції щодо Дмитра Овсяннікова запроваджували і США.

Фото з Вікіпедії

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