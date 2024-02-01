Київські школи невдовзі можуть перевести на дистанційне навчання: у чому причина

В Україні зростає кількість інфекційних захворювань. Зокрема, в Києві захворюваність серед дітей на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19, порівняно з попереднім тижнем зросла на понад 50%.

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Як зазначають в столичній міськраді, київська влада закликає дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки та свідомо ставитися до власного здоров’я і здоров’я близьких. Директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян просила батьків не відводити дітей з ознаками захворювання до дитсадків і шкіл.

«Якщо рівень захворюваності серед школярів стрімко зростатиме, ми будемо змушені рекомендувати столичним закладам освіти перейти в дистанційний режим роботи. Тому звертаюся до батьків — будьте свідомими. При перших ознаках захворювання в дитини — залиште її вдома та зверніться до лікаря. Не наражайте на небезпеку інших учасників освітнього процесу — як дітей, так і педагогічних працівників», — наголосила Фіданян.

Аби вберегтися від поширення інфекційних захворювань, необхідно дотримуватися простих правил:

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Дотримуйтеся правил особистої гігієни. Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд. Користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менше 60−80%. Уникайте дотиків до свого обличчя. Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота.

Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ та тими, хто має симптоми застуди. Мінімальна дистанція — 1,5 м.

Термічно обробляйте продукти.

Провітрюйте та зволожуйте приміщення, в якому перебуваєте.

Захворів — сиди вдома. Це перше правило, яким має керуватися кожен, хто відчув симптоми захворювання.

При проявах симптомів захворювання — повідомте свого сімейного лікаря. Не відмовляйтеся від госпіталізації, якщо лікар вбачає таку необхідність.

Покладіть у шкільний рюкзак маску, яку дитина зможе використати, якщо доведеться перебувати в укритті з великою кількістю людей.

Раніше в головному управлінні Держпродспоживслужби Києва зазначали, що Міністерством охорони здоров’я визначені пороги захворюваності для кожного регіону.

«Залежно від перевищення цих порогів та епідеміологічно значимих показників, рішення про запровадження карантину самостійно ухвалюються місцевою владою. Сьогодні таких критичних порогів ще не досягнуто, але фіксується дуже стрімке зростання захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус як серед дітей, так і дорослих», — розповідав «ТСН.ua» керівник відомства Олег Рубан.

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З 29 січня у столиці посилили профілактичні заходи в місцях масового скупчення людей. Зокрема, проводять рейди по столичних школах, дитячих садочках, вищих навчальних закладах, медичних установах. Їхня мета — дотримання протиепідеміологічних режимів. Фахівці перевіряють правила дотримання маскового режиму у приміщеннях, а також дотримання правил допуску людей до роботи.

Фото Pixabay

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