В столиці розпочалися профілактичні рейди в школах і місцях скупчення людей: що сталося

Від понеділка, 29 січня, у столиці запроваджено посилені профілактичні заходи у місцях масового скупчення людей, що пов’язано з ростом захворюваності на грип та COVID.

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«Розпочинаємо проведення рейдів по столичних школах, дитячих садочках, вищих навчальних закладах, медичних установах. Їх мета — дотримання протиепідеміологічних режимів. Будемо перевіряти правила дотримання маскового режиму у приміщеннях, а також дотримання правил допуску людей до роботи. На жаль, правило: „захворів — сиди в дома та не інфікуй оточуючих“, сьогодні не працює. Роботодавці закривають на це очі. Тому будемо з ними проводити бесіди та рекомендувати так не робити», — розповів ТСН.ua начальник Держпродпоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, на ріст захворювання вплинули затяжні повітряні тривоги, адже бомбосховища — це закриті приміщення, і потрапляння збудника від інфікованої людини в укритті викликає миттєву передачу інфекції іншим людям.

Наразі ситуацію з ростом захворюваності в столиці контролює Київський міський центр контролю та профілактики хвороб, за даними якого минулого тижня захворюваність на грип та COVID у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 40,3%.

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Лікарі вже звернулися до управлінь освіти аби вони щоденно інформували про кількість хворих дітей, щоб чітко розуміти ситуацію.

«Захворюваність збільшується. Вона зростає саме за рахунок дитячого населення. Але поки не йдеться про карантин», — наголосив головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

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До речі, в Рівному 103 класи місцевих шкіл від вівторка, 30 січня, навчатимуться дистанційно. Такі заходи були запроваджені керівниками закладів освіти через зростання захворюваності на грип та ГРВІ.

Нагадаємо, раніше інфекціоністка дала важливі рекомендації щодо зростання захворюваності в Україні як лікарям, так і простим українцям.

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