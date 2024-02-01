Просто якась пошесть: від Меган Маркл і принца Гаррі пішли 17 топ-менеджерів

Після відходу з британської королівської сім'ї герцогиня Меган і принц Гаррі, які втратили свій важливий капітал, присвятили себе новим проєктам. Зокрема, у 2020 році вони заснували компанію Archewell Productions, яка займається виробництвом телевізійних програм і фільмів. Однак після того, як деякі співробітники вирішили залишити роботу в компанії, Сассекси змушені прийняти ще одну професійну втрату.

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Як повідомила британська газета Daily Mail, серед інших, у січні компанію покинув Беннетт Левін. Менеджер почав працювати в Archewell як координатор у 2021 році, а через рік його підвищили до топ-менеджера. Однак через два роки і десять місяців Левін оголосив у своєму профілі LinkedIn, що залишив свою роботу в Archewell і тепер працює в Cinetic Media.

Під час роботи в Archewell Левін, серед іншого, працював над документальним фільмом Netflix «Гаррі та Меган». Чотири роки тому члени королівської родини підписали мільйонну угоду зі стрімінговим сервісом. Однак нещодавно з'явилися припущення, що контракт можуть не продовжити, коли він закінчиться.

З моменту свого весілля у 2018 році Меган і Гаррі втратили щонайменше 17 співробітників. З них вісім осіб звільнилися після переїзду до США. Серед них — президент і головний операційний директор Archewell Мандана Даяні. Вона пішла у відставку в грудні 2022 року — після 18 місяців на цій посаді. Ребекка Сананес — керівник відділу аудіо в Archewell — також пішла через 18 місяців. За нею минулого року пішли Фара Тейлор, яка очолювала команду маркетингу в Archewell Productions, і Бен Браунінг, який відповідав за внутрішній контент.

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Деякі трудові контракти також були розірвані під час перебування Меган і Гаррі при британському дворі. Наприклад, Саманта Коен. Раніше вона була заступницею особистого секретаря королеви Єлизавети II, а потім працювала на Меган, супроводжуючи її в перші місяці перебування в королівській родині. Одна з охорониць Меган також пішла у відставку у 2019 році, відмовившись від посади «з особистих причин».

Раніше повідомлялося, що близького соратника Меган Маркл та принца Гаррі журналіста Оміда Скобі, який обіймав посаду «королівського виконавчого редактора» в Yahoo! News, а за сумісництвом головного критика королівської родини, звільнили з компанії.

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