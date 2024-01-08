Меган Маркл комфортно почувається у ролі бізнес-вумен

Меган Маркл, яку разом з чоловіком американське видання The Hollywood Reporter включило до списку найбільших невдах 2023 року, розпочала 2024 рік з ділових урочистостей: компанія Clevr Blends, в якій герцогиня є акціонером, почала виставляти продукцію в американському торговому бренді Target, і на полицях з'явилися три їхні суперлате. Три напої — чай, матча та кава — будуть продаватися за ціною $ 17,99. Бренд був запущений у 2016 році, після того, як його засновники створили поп-ап адаптогенну кав'ярню. Бренд також прагне до соціальної справедливості, демонструючи прозорі ланцюги поставок.

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Меган є стейкхолдером компанії. Clevr Blends привернула увагу герцогині Сассекської після того, як вона, як повідомляється, спробувала їхню суперфуд-каву в одному з магазинів у 2017 році. Їхні моральні принципи спонукали Меган інвестувати в компанію у 2019 році, повідомляє Hello!

Про свою інвестицію в компанію мама двох дітей розповіла в інтерв'ю Fortune: «Ця інвестиція спрямована на підтримку пристрасної жінки-підприємця, яка поряд зі своїм бізнесом ставить на перше місце розбудову спільноти. Я пишаюся тим, що інвестую в прагнення до пошуку етичних інгредієнтів і створення продукту, який я особисто люблю і який має цілісний підхід до оздоровлення».

Колишня акторка навіть знялася в рекламі бренду наприкінці минулого року, де вона з гумором взяла на себе роль стажерки. Меган складала коробки, готувала гарячі напої та працювала за комп'ютером, а у фінальному кадрі вона пропустила удар кулаком свого колеги, перш ніж засміятися з цього приводу.

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Рішення Меган інвестувати в компанію Clevr Blends стало її першим значним кроком у бізнесі після того, як вона відійшла від королівських обов'язків у 2020 році, прагнучи до фінансової незалежності.

Очолюваний жінками бізнес і благодійність є пристрастю для герцогині Сассекської, і напередодні Різдва Меган зробила щедру пожертву в розмірі 4600 євро кафе TrebeCafé, також відомому як Diakonie Düsseldorf, а також пожертвувала кілька коробок косметичної продукції.

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Мати двох дітей відвідала цей заклад, який допомагає дівчатам і молодим жінкам, що опинилися в невизначених життєвих ситуаціях, ще у вересні, коли разом з чоловіком, принцом Гаррі, була в Німеччині на «Іграх Нескорених».

Пожертвування було зроблено через фонд Archwell Foundation, а разом з пожертвою Меган також написала лист. Під час свого візиту до організації Меган, як повідомляється, допомагала відвідувачам і готувала їжу, «нарізала овочі» і розмовляла з людьми, які там перебували.

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Раніше повідомлялося, що у Британії винесли вирок подкастерам-неонацистам, які закликали вбити принца Гаррі та його маленького сина.

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