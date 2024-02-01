Глибока вина НАТО: Борис Джонсон про ненадання Україні членства в Альянсі

У нових епізодах серіалу BBC «путін проти Заходу: на війні» колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який повернувся до журналістики і працює на британському телеканалі новин, говорить про жаль Заходу щодо його ставлення до Києва. Він сказав: «Існує глибока інституційна провина НАТО, тому що якби Альянс виконав те, про що заявляв, і фактично поставив українців на правильний шлях до членства, був би аргумент сказати, що путін не зробив би того, що він зробив. Саме наша колективна невизначеність, нескінченне всмоктування і видування одночасно, була настільки фатальною, що путін подумав: «Ну добре, вони ж несерйозно», передає Express.

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У двох нових епізодах, перший з яких показали 29 січня, розповіли внутрішню европейську історію року, що минув після вторгнення росії в Україну, і про те, як це похитнуло основи європейської безпеки. У фільмі також даються пояснення щодо меж підтримки України і того, як далеко Захід готовий зайти, ризикуючи втягнути НАТО у прямий конфлікт з росією.

Перший епізод також включає надзвичайний момент в Організації Об'єднаних Націй, коли новина про вторгнення пролунала посеред засідання Ради Безпеки.

Після початку вторгнення Борис Джонсон заявив, що Великобританія повинна була діяти швидко, щоб накласти санкції на російські інтереси.

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«Ми з самого початку чітко усвідомлювали, що в Лондоні на нас будуть тиснути на російські гроші. Якщо ми збиралися просити інші країни припинити приймати російський газ, ми повинні були бути абсолютно впевнені, що робимо все можливе, щоб позбутися брудних російських грошей», — сказав він.

Раніше публікувалася думка аналітика про втрати російської армії: Україна дає Європі можливість підготуватись до майбутньої війни з росією.

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