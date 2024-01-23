Альянс неготовий до прямої війни з росією: що відомо про проблеми у НАТО

Майже десять років тому, після російської анексії Криму та збройної агресії рф на сході України, лідери НАТО визначили нову мету. Вони заявили, що до 2024 року члени Альянсу працюватимуть над тим, щоб витрачати на свої збройні сили 2 відсотки ВВП. Однак, згідно із публікацією Newsweek, більшість країн-членів, включаючи такі великі держави, як Німеччина, Франція, Туреччина, Італія та Іспанія, не виконали цю обіцянку, навіть після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Нещодавно «ФАКТИ» публікували думку аналітика Дмитра Золотухіна, який вважає, що росія перемагає Захід прямо в даний конкретний момент, і пише про ймовірність війни путіна з НАТО на території Європи.

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Тепер лідери НАТО попереджають, що Альянс залишається неготовим до прямої війни з росією, яка здається все більш імовірною. Колишній спеціальний помічник президента Джорджа Буша Майкл Аллен вважає, що НАТО краще розуміє свою місію, але запитує: «Якщо вони не збираються робити це (збільшувати витрати на збройні сили. — Авт.) зараз, то коли вони це зроблять?»

Зараз, згідно з останнім самітом Альянсу, лише 11 з 31 країни-члени досягли цільового показника в 2% ВВП на оборону, включаючи Польщу, США, Грецію та інші. Зауважимо, що більшість країн, які не виконали свої зобов'язання, розташовані на заході Європи.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликає НАТО йти далі та витрачати не менше 3% ВВП на оборону в умовах зростаючої загрози. Проте, відстаючі країни, такі як Іспанія, Туреччина, Італія, Німеччина та Франція, стають об'єктом занепокоєння в Альянсі.

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Еммануель Макрон, президент Франції, пропонує посилити колективну оборонну політику та полагодити ситуацію власними силами. Проте війна росії знову відкрила політичні та матеріальні обмеження, які заважають європейській оборонній консолідації.

Неспроможність багатьох країн досягти витрат на оборону на рівні 2% ВВП відображає глибші проблеми в європейській безпеці, які вимагають не лише фінансового, але і політичного вирішення для підтримки стабільності та безпеки в регіоні.

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Раніше у «ФАКТАХ» відомий політолог Сергій Таран поділився думками щодо підготовки Заходу до війни з росією.

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