У Мексиці футболіста вбили просто під час матчу

Трагедією завершився у місті Куаутла матч однієї з аматорських ліг Мексики, під час якого було застрелено колишнього професіонального футболіста Серхіо Хаурегі, повідомляє Antena 3. Раніше футболіста збірної Панами застрелили просто на вулиці.

ВІДЕО ДНЯ

За даними мексиканських ЗМІ, 31-річний Хаурегі підійшов до лави запасних, щоб попити води, і в цей момент у нього вистрілили шість разів. Вбивця втік з місця події на мотоциклі, який чекав на нього поряд з полем.

Поліція веде пошуки кілера, намагаючись встановити його особу та з'ясувати мотив убивства.

Повідомляється, що Серхіо Хаурегі з 2010 по 2021 рік виступав за у третьому мексиканському дивізіоні за місцевий клуб «Арросерос де Куаутла», де він був капітаном та легендою. Також грав за команду «Атлетіко Сан-Луїс Рей», яка висловила співчуття у зв'язку зі смертю свого колишнього футболіста.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста збірної Австрії Волкана Карамана посеред вулиці застрелив найкращий друг.

Фото Atlético San Luis Rey

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

400

Читайте нас у Facebook та Instagram