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Спорт

У Мексиці футболіста вбили просто під час матчу

13:02 2 лютого 2024
Серхіо Хаурегі

Трагедією завершився у місті Куаутла матч однієї з аматорських ліг Мексики, під час якого було застрелено колишнього професіонального футболіста Серхіо Хаурегі, повідомляє Antena 3. Раніше футболіста збірної Панами застрелили просто на вулиці.

За даними мексиканських ЗМІ, 31-річний Хаурегі підійшов до лави запасних, щоб попити води, і в цей момент у нього вистрілили шість разів. Вбивця втік з місця події на мотоциклі, який чекав на нього поряд з полем.

Поліція веде пошуки кілера, намагаючись встановити його особу та з'ясувати мотив убивства.

Повідомляється, що Серхіо Хаурегі з 2010 по 2021 рік виступав за у третьому мексиканському дивізіоні за місцевий клуб «Арросерос де Куаутла», де він був капітаном та легендою. Також грав за команду «Атлетіко Сан-Луїс Рей», яка висловила співчуття у зв'язку зі смертю свого колишнього футболіста.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста збірної Австрії Волкана Карамана посеред вулиці застрелив найкращий друг.

Фото Atlético San Luis Rey

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