У Мексиці футболіста вбили просто під час матчу
Трагедією завершився у місті Куаутла матч однієї з аматорських ліг Мексики, під час якого було застрелено колишнього професіонального футболіста Серхіо Хаурегі, повідомляє Antena 3. Раніше футболіста збірної Панами застрелили просто на вулиці.
За даними мексиканських ЗМІ, 31-річний Хаурегі підійшов до лави запасних, щоб попити води, і в цей момент у нього вистрілили шість разів. Вбивця втік з місця події на мотоциклі, який чекав на нього поряд з полем.
Поліція веде пошуки кілера, намагаючись встановити його особу та з'ясувати мотив убивства.
Повідомляється, що Серхіо Хаурегі з 2010 по 2021 рік виступав за у третьому мексиканському дивізіоні за місцевий клуб «Арросерос де Куаутла», де він був капітаном та легендою. Також грав за команду «Атлетіко Сан-Луїс Рей», яка висловила співчуття у зв'язку зі смертю свого колишнього футболіста.
#Morelos #Violencia #LigaMx #Cuautla #Narcoestado https://t.co/wSIHBZnWSr— SDP Noticias (@sdpnoticias) January 30, 2024
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста збірної Австрії Волкана Карамана посеред вулиці застрелив найкращий друг.
Фото Atlético San Luis Rey400