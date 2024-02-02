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Події

Ескадрилью залишили без командира: в Криму ліквідували російського генерала

13:55 2 лютого 2024
російський генерал

Під час атаки ЗСУ 31 січня на військовий аеродром «Бельбек» в окупованому Севастополі було ліквідовано російського генерала Олександра Татаренка.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер», посилаючись на російські джерела.

Зазначається, що результативний удар ЗСУ призвів до ліквідації 10 російських військовослужбовців, включаючи генерал-лейтенанта Олександра Татаренка, командира авіаційної ескадрильї.

Дві ракети ударили по командному пункту 38-го винищувального авіаційного полку, а ще одна ракета атакувала пункт зв'язку аеродрому. Підкреслюється, що ЗСУ використали крилаті ракети, прокладаючи їхні маршрути над поверхнею Чорного моря, що стало несподіванкою для російських сил.

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Атака на аеродром «Бельбек» сталася 31 січня. Тоді в районі летовища відбулася серія вибухів. Російське Міноборони повідомило про збиття 20 ракет, представляючи їх як «українські». Українські військові визнали успішність удару, але не надали деталі атаки. Судячи з російських звітів, атака спрямована була на пункт зв'язку військової частини 80159.

Вдень 31 січня командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук натякнув на причетність українських військових до ударів по летовищу «Бельбек» в окупованому росіянами Криму.

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Нагадаємо, 1 лютого ЗСУ також провели успішну спецоперацію, внаслідок якої був затоплений російський корабель «Івановєц», основна ціль якого — знищення противника на поверхні води.

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