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Проєкт «Архангел»: в Україні розслідують організацію виробництва ворожих FPV-дронів в окупованому Криму

15:31 2 лютого 2024
Збитий російський ударний дрон

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відкрила кримінальне провадження стосовно російської мережі проєкту «Архангел», що спеціалізується на виробництві новітніх FPV-дронів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

«За процесуального керівництва прокуратури автономії розпочато кримінальне провадження за фактами виробництва та постачання FPV-дронів в окупованому Криму для їх подальшого застосування ЗС рф у війні проти України», — йдеться у повідомленні.

Відомості про це внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 111−2 Кримінального Кодексу («Пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групи осіб»).

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За інформацією спецслужб, у 2023 році громадяни України організували діяльність російського проєкту «Архангел» в окупованому Криму. Проєкт спеціалізується на виробництві FPV-дронів та навчанні управлінню безпілотниками військовослужбовців рф, добровольців та цивільних осіб, які мають бажання приєднатися до «СВО».

Нагадаємо, що українські дрони все ж переважають російські за своїми якостями, і здатні серйозно міняти ситуацію на полі бою.

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