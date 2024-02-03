Вперше за вісім років Велика Британія проведе випробування ядерної ракети з підводного човна

У Великобританії, яка знову розміщує на своїй території ядерну зброю, Королівський військово-морський флот найближчим часом, до 4 лютого, проведе випробування неозброєної ядерної ракети. Про це повідомляє британська газета The Telegraph. Ракета буде запущена з палуби атомного підводного човна HMS Vanguard. Це судно несе 16 американських балістичних ракет Trident II D-5 SLBM, кожна з яких має дальність дії від 2 500 до 11 000 кілометрів. Кораблі в регіоні вже отримали повідомлення про випробування, які відбудуться в Атлантиці, приблизно за 90 кілометрів від східного узбережжя Флориди.

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Попереднє випробування, проведене у 2016 році, закінчилося самознищенням ракети. Вона полетіла в неправильному напрямку. Хоча такі випробування плануються заздалегідь і не є прямою відповіддю на геополітичну ситуацію у світі, зазначає The Telegraph, вони відбуваються, коли криза в Червоному морі загострюється.

Останні сім років підводний човен HMS Vanguard перебував на капітальному ремонті на верфі в Плімуті. 16 серпня 2022-го він знову увійшов до складу Королівських ВМС і вийшов у море 9 травня 2023 року. «The Sun» повідомила, що випробування неозброєної ядерної ракети стане останнім випробуванням перед тим, як підводний човен вартістю 4 мільярди фунтів стерлінгів знову увійде до складу флоту ядерного стримування Великої Британії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна та Велика Британія підписали «історичний» договір про військову допомогу.Від початку російської агресії в Англії підготували понад 60 000 українських солдатів.

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