З початку російської агресії від 2014 року Велика Британія підготувала понад 60 000 українських солдатів. Таку цифру навів міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс на виступі про оборонні плани Сполученого Королівства. Він попереджає, що міжнародне співтовариство не повинно послаблювати підтримку України у війні з росією, яка погрожує структурі світового порядку.

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«Президент росії володимир путін вважає, що Заходу не вистачає витримки. Оскільки на карту поставлено майбутній світовий порядок, ми повинні довести, що він помиляється», — каже Шаппс.

Міністр оборони попереджає, що вкрай важливо, щоб країни НАТО збільшили свої оборонні витрати щонайменше до двох відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП), як було домовлено влітку.

«Зараз настав час для всіх країн-членів Альянсу і демократичних країн світу забезпечити збільшення своїх оборонних витрат, тому що ера мирних дивідендів закінчилася», — сказав міністр.

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Наразі Велика Британія витрачає на оборону понад 50 мільярдів фунтів стерлінгів (58,16 мільярда євро), що значно перевищує цільовий показник у 2%. Водночас, за словами Гранта Шаппса, Великобританія має намір витрачати 2,5% ВВП, як і було оголошено.

Раніше повідомлялося, що Україна та Велика Британія підписали «історичний» договір про військову допомогу.

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