37.58 / 38.13 40.92 / 41.59
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Враження з дитинства»: вергуни на горілці від судді «МайстерШефа»

15:59 3 лютого 2024
Вергуни

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який раніше розповідав, як готувати вафельні трубочки зі згущеним молоком, поділився секретом приготування хрустиків або вергунів на горілці.

«З хрусткими вергунами я познайомився у Полтаві, коли навчався у технікумі, років у 15. Але рецепт з часом забув, про те дуже хотів відновити, бо це враження з дитинства мене не полишало. Я лише памʼятав що там сметана, горілка та яйця й, звісно, борошно», — написав він.

Інгредієнти:
-2 яйця
- Дрібка солі
- Дрібка цукру
- 100 г домашньої сметани (35%)
- 30 г горілка
- 270−330 г борошна
- 500 г олія для смаження
- 100 г цукрова пудра

Спосіб приготування:
- яйця змішую зі сметаною, цукром та сіллю, додаю горілку і замішую просте тісто. Воно має бути не дуже мʼяким, але й не дуже тугим.
- даємо йому постояти у холоді хвилин 30 і далі тоненько розкачуємо. Можна додавати борошно по необхідності — слідкуйте за консистенцією тіста!
- ріжемо ромбиками тісто, в середині розріз через який протягуємо один куточок.
- смажимо у фритюрі.
- готові вироби посипаємо щедро цукровою пудрою! Якщо сметана не така жирна — можна додати трішки вершкового масла до тіста 25−30 г. Смачного!

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати вергуни на кефірі.

РЕКЛАМА

92

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Лазановський та лідер Greenjolly Роман Калин

«Мурахи тілом»: переможець «Голосу країни» переспівав легендарну пісню

Прогулянка з бабусею

Запам’ятайте ці дати: найвдаліші дні у лютому для кожного знаку Зодіаку

бабаки

Дівам — сильна енергетика, Стрільцям — заохочення начальства, Водоліям — успіх у переговорах: гороскоп на День симпатичного бабака

Розстріл

«Військових злочинців чекає розплата»: у ГУР повідомили про замах на російського пілота, який обстрілював ракетами Україну (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту