«Враження з дитинства»: вергуни на горілці від судді «МайстерШефа»

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який раніше розповідав, як готувати вафельні трубочки зі згущеним молоком, поділився секретом приготування хрустиків або вергунів на горілці.

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«З хрусткими вергунами я познайомився у Полтаві, коли навчався у технікумі, років у 15. Але рецепт з часом забув, про те дуже хотів відновити, бо це враження з дитинства мене не полишало. Я лише памʼятав що там сметана, горілка та яйця й, звісно, борошно», — написав він.

Інгредієнти:

-2 яйця

- Дрібка солі

- Дрібка цукру

- 100 г домашньої сметани (35%)

- 30 г горілка

- 270−330 г борошна

- 500 г олія для смаження

- 100 г цукрова пудра Спосіб приготування:

- яйця змішую зі сметаною, цукром та сіллю, додаю горілку і замішую просте тісто. Воно має бути не дуже мʼяким, але й не дуже тугим.

- даємо йому постояти у холоді хвилин 30 і далі тоненько розкачуємо. Можна додавати борошно по необхідності — слідкуйте за консистенцією тіста!

- ріжемо ромбиками тісто, в середині розріз через який протягуємо один куточок.

- смажимо у фритюрі.

- готові вироби посипаємо щедро цукровою пудрою! Якщо сметана не така жирна — можна додати трішки вершкового масла до тіста 25−30 г. Смачного! РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати вергуни на кефірі.

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