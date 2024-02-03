«Враження з дитинства»: вергуни на горілці від судді «МайстерШефа»
Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який раніше розповідав, як готувати вафельні трубочки зі згущеним молоком, поділився секретом приготування хрустиків або вергунів на горілці.
«З хрусткими вергунами я познайомився у Полтаві, коли навчався у технікумі, років у 15. Але рецепт з часом забув, про те дуже хотів відновити, бо це враження з дитинства мене не полишало. Я лише памʼятав що там сметана, горілка та яйця й, звісно, борошно», — написав він.
Інгредієнти:
-2 яйця
- Дрібка солі
- Дрібка цукру
- 100 г домашньої сметани (35%)
- 30 г горілка
- 270−330 г борошна
- 500 г олія для смаження
- 100 г цукрова пудра
Спосіб приготування:
- яйця змішую зі сметаною, цукром та сіллю, додаю горілку і замішую просте тісто. Воно має бути не дуже мʼяким, але й не дуже тугим.
- даємо йому постояти у холоді хвилин 30 і далі тоненько розкачуємо. Можна додавати борошно по необхідності — слідкуйте за консистенцією тіста!
- ріжемо ромбиками тісто, в середині розріз через який протягуємо один куточок.
- смажимо у фритюрі.
- готові вироби посипаємо щедро цукровою пудрою! Якщо сметана не така жирна — можна додати трішки вершкового масла до тіста 25−30 г. Смачного!
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати вергуни на кефірі.92
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