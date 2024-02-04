Свято у сімї' Ротару: артистка привітала з днем народження рідного брата

Вчора, 3 лютого, свій день народження відзначав молодший брат народної артистки Софії Ротару Євген.

Як відомо, у Софії Михайлівни три сестри і два брати. Всі вони пов'язані з творчістю і музикою. Євген молодший за свою знамениту сестру на 10 років.

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Задовго до війни артистка збирала всю свою велику рідню разом, і розповідала про кожного з них. Був там, звичайно, і Євген Михайлович з дружиною.

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Відомо, що свого часу брат Софії Ротару виступав в групі «Факел» разом з композитором ігорем крутим, який зараз вдає, що не помічає агресії росії проти своєї рідної країни. Згодом крутий зізнавався, що в ті далекі часи використовував знамените прізвище для залучення людей на свої концерти.

Справа в тому, що на афіші вони маленькими літерами друкували «Євген» і величезними «Ротару». Композитор каже, що завдяки цій афері на їхні концерти вдавалося заманити більше людей.

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Відзначимо також, що, за словами концертного директора Софії Ротару, вона дуже щедра і піклується про фінансове благополуччям своїх родичів.

«Ротару спонсорує свою сім'ю. У неї п'ять братів і сестер, діти і онуки, яких треба поставити на ноги. Вона в минулому році купила трактор своєму братові», — говорив Сергій Лавров у 2019 році.



Про день народження брата знаменитої співачки нагадало місце видання, яке привело архівне фото родичів у соціальній мережі.

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«Сьогодні свій День народження відзначає Брат Софії Михайлівни Євген Михайлович Ротару! Вітаємо! Від щирого серця бажаємо імениннику міцного Здоров'я, величезного щастя, удачі і благополуччя!» ,— сказано в підписі до знімка.

У мережі захоплюються братом і сестрою та приєднуються до привітань.

«Які ви красиві! Щастя і удачі», «Красива казкова Софія Михайлівна», «Від душі вітаю Євгена з днем народження. Бажаю всього найкращого і найкращого, здоров'я всім вам», — пишуть у коментарях.

Нагадаємо також, що 1 січня 30 річницю шлюбу відсвяткували діти Ротару — син Руслан та його дружина Світлана.

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