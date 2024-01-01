Мова не про внука Анатолія: Софія Ротару публічно звернулася до сина з невісткою

Легендарна співачка Софія Ротару, яка останнім часом почала досить активно звертатись до шанувальників, знову нагадала про себе. Зазвичай темами її постів були сумні події — обстріли українських міст, за жителів яких у Софії Михайлівни болить серце.

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Тепер же привід у відомої співачки набагато приємніший: вона вирішила привітати сина Руслана Євдокименка та його дружину Світлану з річницею шлюбу: вони вже 30 років живуть як щасливе подружжя.

У соцмережах виконавиця опублікувала світлину свого нащадка з невісткою.

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Знімок був зроблений за кордоном, ймовірно, до повномасштабного вторгнення.

«Вітаю», — написала співачка.

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Звичайно, багато хто з шанувальників очікували, що Софія Михайлівна попросить сина «навчити розуму» внука Анатолія, який втік з України і нічого не говорить про розв'язану кремлівським диктатором путіним війну.

Але це, певне, справа не найближчого майбутнього. Поки ж шанувальники вирішили не затьмарювати сім'ї свято і не стали писати негативних коментарів навіть у фан-групах співачки у Мережі.

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А тим часом колега Ротару по українській сцені — Наталка Могилевська — зовсім несподівано стала мамою аж двох дівчаток!

Фото instagram.com/sofiarotaru.official



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