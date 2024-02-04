Потужна пожежа в Одесі: горів склад будівельних матеріалів (фото, відео)

Вранці в неділю, 4 лютого, в Одесі спалахнула пожежа.

Загоряння було зафіксоване на складі будівельних матеріалів, повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області.

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«Сьогодні зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Одесі на 21-му кілометрі Старокиївського шляху. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горять будівельні матеріали у складській будівлі», — говориться в повідомленні.

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Ліквідація пожежі

Рятувальникам довелося застосовувати протидимові маски

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Пожежники ліквідували вогонь на площі 150 метрів квадратних. Причина пожежі та збитки встановлюються.

На місці пожежі працювали 10 одиниць техніки ДСНС та 34 рятувальники.

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Нагадаємо, як на початку лютого д Києвом загорівся будинок, а вихід на вулицю перекривали ґрати. Втім, їх вдалося зрізати, вивівши родину на вулицю.

Фото і відео Головного управління ДСНС України в Одеській області



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