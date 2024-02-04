Потужна пожежа в Одесі: горів склад будівельних матеріалів (фото, відео)
Вранці в неділю, 4 лютого, в Одесі спалахнула пожежа.
Загоряння було зафіксоване на складі будівельних матеріалів, повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області.
«Сьогодні зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Одесі на 21-му кілометрі Старокиївського шляху. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горять будівельні матеріали у складській будівлі», — говориться в повідомленні.
Пожежники ліквідували вогонь на площі 150 метрів квадратних. Причина пожежі та збитки встановлюються.
На місці пожежі працювали 10 одиниць техніки ДСНС та 34 рятувальники.
Нагадаємо, як на початку лютого д Києвом загорівся будинок, а вихід на вулицю перекривали ґрати. Втім, їх вдалося зрізати, вивівши родину на вулицю.
Фото і відео Головного управління ДСНС України в Одеській області
Читайте нас у Facebook