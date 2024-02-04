Жахлива пожежа під Краматорськом: загинули троє людей, серед них дитина
Під Краматорськом Донецької області, у селищі Софіївка, у неділю, 4 лютого, сталася пожежа.
У приватному будинку загинули троє людей, серед них дитина, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
«Загорання сталося сьогодні вранці в с. Софіївка Краматорського району: горів приватний житловий будинок по всій площі», — йдеться в повідомленні.
Рятувальники, які приїхали на місце займання, в будинку виявили тіла 2 дорослих та дитини.
Імовірно, вони задихнулися в диму.
Наразі пожежу вже вдалось загасити, а її причини встановлюються.
Відзначимо, що людські жертви трапляються і під час загоряння у багатоквартирних будинках, як це наприкінці січня трапилося в столиці.
Ілюстративне фото ДСНС України187
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