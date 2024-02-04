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Книга рецептів

Веганський брауні від Тетяни Литвинової та міс Всесвіт Україна: повинен бути не надто солодким та дуже смачним

14:28 4 лютого 2024
жінки

Відома кулінарка Тетяна Литвинова має безліч простих та дуже цікавих рецептів. Сьогодні майстриня запропонувала приготувати традиційний американський десерт, який називається брауні.

Як відомо, брауні — це шоколадний десерт у вигляді тістечка, торту, пирога або кексу з досить вологим м'якушем. У класичному брауні обов'язково присутній шоколад.

Але сьогодні Тетяна Литвинова готує разом з міс Всесвіт Україна-2023 Ангеліною Усановою. Тому їх брауні буде особливим — веганським. Кулінарка зізналася, що таких страв в неї ще не було.

Але Ангеліна — веганка. Вона добре знає, як готувати такий десерт. До того ж дівчина пише книгу про веганську їжу.

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«Ви ніколи не здогадаєтесь з чого він приготовлений. Вийшов він надзвичайно смачним, не занадто солодким та дуже корисним!»— зазначає Литвинова.

Для приготування десерту знадобиться:
Сочевиця червона 200 г,
Рослинне молоко 50 г,
Какао 75 г, олія 40 мл,
Кокосова олія 40 г,
Фініки, 100 г,
Горіхи 100 г,
Шоколад 60 г,
Сироп топінамбуру 5 ст л,
Сода ½ ч л.
Температура 180 градусів 20−25 хвилин

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Як саме готувати брауні, Тетяна та Ангеліна показали у відео.

Нагадаємо, кулінарний експерт Едуард Насиров поділився рецептом смачного ірландського колканнону, який добре смакує в холодну пору року. Таку страву обов'язково оцінять ті, хто не їсть мясо, адже готується вона з картоплі, капусти та інших овочів.

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