Готуємо колканнон — справжню ірландську страву від шефа Насирова: бюджетну, просту, але дуже смачну

Кулінарний експерт Едуард Насиров, який любить популяризувати страви різних кухонь світу, поділився рецептом смачного ірландського колканнону — він добре смакує в холодну пору року, коли вже зібрано врожай, і в льосі багато картоплі, капусти та інших овочів.

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Колканнон — це традиційна ірландська страва, що складається з картопляного пюре з капустою. Її можна подавати як основне блюдо або гарнір, часто разом з вареною шинкою або солониною.

У своїй варіації колканнону шеф Насиров використав савойську капусту, адже вона більш ніжна у порівнянні зі звичайною білокачанною.

Інгридієнти:

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Картопля — 400 г;

Капуста — 200 г;

Часник — 2 зубчики;

Молоко — 120 мл;

Масло вершкове — 80 г,

Сіль, перець і приправи за смаком.

Етапи приготування

Зваріть картопляне пюре з додаванням молока.

Протушкуйте капусту з часником і спеціями.

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З’єднайте разом і додайте шматок масла у кожну порцію, що має забезпечити страві насичений смак і оксамитову текстуру.

За бажанням до страви можна додати кубики смаженого бекону.

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Нагадаємо також про іншу страву з картоплі і капусти від Насирова — знайомі нам картопляні зрази.

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