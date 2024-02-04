«Він у своїй депресії, вона — у своїй»: екстрасенс про вплив Олени Зеленської на чоловіка

Екстрасенс і спадкова відьма Марія Тиха, яка раніше спрогнозувала, коли закінчиться війна, впевнена, що у 2024 році президент Володимир Зеленський, попри різні чутки, не завершить політичну кар’єру.

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«Карти кажуть, що він задовбався. Але під час війни не може взяти й так просто все покинути, — заявила Марія Тиха на своєму ютуб-каналі. - Будуть спроби замаху на життя Зеленського. Можлива поїздка на південь, тому треба бути дуже акуратним».

На запитання, чим все закінчиться для глави держави, екстрасенс відповіла, що біда його омине. Також вона зробила розклад карт таро на те, як саме Олена Зеленська впливає на свого чоловіка і чи допомагає приймати якісь рішення.

«Він з нею радиться, але не думаю, що прислухається по військових питаннях, — зробила висновок Марія Тиха. - А вона як жінка все ж хоче контролювати прийняття його рішень. Їй загалом це все не подобається. Скажу так — президент знаходиться у своїй депресії, вона — у своїй».

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Раніше відомий астролог Влад Росс назвав найнебезпечніші через обстріли числа у лютому, а також дату закінчення війни. А його «колега по цеху» астролог Алакх Ніранджан передбачив хід війни у 2024 році.

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