Тарифи на воду в Києві хочуть підвищити двічі — у квітні та липні: скільки доведеться платити

В столиці компанія «Київводоканал» пропонує НКРЕКП підвищити тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 34,2% - до 40,78 грн за кубометр. Засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має відбутися 6 лютого.

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Як пише mind.ua, на зміну тарифів з 1 квітня 2024 року до 30 червня 2024 року, за твердженням компанії — надавача послуг вплинули такі чинники:

зменшилися обсяги реалізації, що враховані в чинних тарифах, а саме: на 32 827,28 тис. куб. м, або на 18,48% із централізованого водопостачання; на 32 433,09 тис. куб. м, або на 18,49% з централізованого водовідведення;

збільшилися витрати з електричної енергії, а саме: на 30,29% із централізованого водопостачання; на 25,83% з централізованого водовідведення.

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Також зазначається, що збільшилися витрати на оплату реагентів; змінилися витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів; зросли витрати на підкачку води сторонніми підприємствами; збільшилися витрати на пально-мастильні матеріали; змінилися фінансові витрати підприємства та збільшилася планова сума прибутку для погашення основної суми запозичень згідно з кредитним проєктом Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

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У зв’язку з цим з 1 квітня 2024 року до 30.06.2024 пропонується встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у розмірі 40,78 грн (33,98 без ПДВ) за 1 м³, з них: централізоване водопостачання — 20,08 грн (17,57 без ПДВ) за 1 м³, централізоване водовідведення — 19,69 грн (16,41 без ПДВ) за 1 м³.

А з 1 липня 2024 року — загальний тариф у розмірі 46,9 грн (39,08 без ПДВ) за 1 м³, з якого: централізоване водопостачання — 25,7 грн (21,42 без ПДВ) за 1 м³, централізоване водовідведення — 21,19 грн (17,66 без ПДВ) за 1 м³.

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Крім того, НКРЕКП планує переглянути й іншим 13 водоканалам тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Наразі діє встановлений у 2022 році тариф на послуги із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у розмірі 30,384 грн із ПДВ за 1 м³, з них: централізоване водопостачання — 16,164 грн за 1 м³ з ПДВ; централізоване водовідведення — 14,220 за 1 м³ з ПДВ.

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Нагадаємо, що цього року можуть зрости й тарифи на електроенергію. Також у два етапи. А минулого року було скасовано мораторій на відключення боржників від електрики та житлово-комунальних послуг. Виключення зробили для мешканців районів, де тривають бойові дії чи які знаходяться в окупації.

Фото Pixabay

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