Тарифи на електрику можуть підвищити у два етапи: експерт розповів, коли українцям чекати на перший «ціновий удар»

Нещодавно член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк зазначав, що в Україні тарифи на електроенергію можуть зрости майже вдвічі — до 6 гривень за кіловат на годину. А прем’єр-міністр України Денис Шмигаль — що цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення.

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«Я вважаю, що прем’єр-міністр України підтвердив слова народного депутата Нагорняка, який сказав, що у цьому році будуть підіймати тарифи на електроенергію. Тому невдовзі на нас очікує перше зростання тарифів на електроенергію», — зазначив в ефірі «Громадського радіо» голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, це не обов'язково має відбутися після завершення зими — з 1 березня. Адже, як правило, в Україні підвищення тарифів відбувається, коли закінчується опалювальний сезон і суми у платіжках зменьшуються.

«Перше підняття тарифів на електроенергію, приблизно до 3,5−4 грн, я очікую 1 травня або червня», — зазначив Попенко та додав, що зростання тарифів не розв’яже глобальні проблеми: «Єдине, що змінюватиметься — це постійно будуть рости борги населення за житлово-комунальні послуги. Тому що змінити ситуацію з капітальними ремонтами, інфраструктурними проєктами, модернізацією всього енергетичного чи водопровідного комплексу за допомогою підняття тарифів — неможливо. Спочатку потрібно навести порядок із корупцією в органах державної влади, а потім вже підіймати тарифи. Я думаю, якщо навести порядок на всіх закупівлях, то ми прийшли б до того, що підіймати тарифи, можливо, й не доведеться».

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На його переконання, захочуть підвищити тарифи й інші постачальники комунальних послуг, зокрема, водоканали: «Водоканали, які вже два роки не підіймали тарифи, тепер хочуть це зробити. Це може статися в таких містах, як Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Дрогобич, Луцьк, Тернопіль. Думаю, зараз хочуть подивитись, як відреагує Офіс президента на можливе підняття тарифів на водопостачання. Якщо негативної реакції не буде, то паралельно з підняттям тарифів за електроенергію, піднімуть ціни й ці водоканали».

Нагадаємо, що з кінця січня почали відключати від електропостачання боржників. Втім, для певних категорій населення зробили виключення.

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Фото Pixabay

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