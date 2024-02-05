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«Давно забуте старе»: для цього десерту потрібні лише два інгредієнти — сік та манка

15:04 5 лютого 2024
Десерт

Фудблогерка Олена Мазур, яка раніше розповідала, як приготувати закусочні помідори, поділилася рецептом десерту, для якого потрбні лише два інгредієнти — сік та манка.

«Як виявилося, цей рецепт ніяке не ноу-хау, а „давно забуте старе“ — раніше його готували з компоту, а зараз для більш насиченого смаку використовують сік», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Сік — 200 мл;
  • Манка — 1 ст.л.

Приготування:

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  • Поєднуємо, доводимо до кипіння на повільному вогні періодично помішуючи.
  • Залишаємо вистигнути до кімнатної температури та збиваємо міксером 1−2 хвилини.
  • Готовий мус ставимо в холодильник на годину.

Раніше фудблогерка Ірина Хлєбнікова поділилася рецептом солодощів, якими пригощають гостей у готелях Туреччини. Його також готують з манкою.

Фото — скріншот

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