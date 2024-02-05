«Давно забуте старе»: для цього десерту потрібні лише два інгредієнти — сік та манка
Фудблогерка Олена Мазур, яка раніше розповідала, як приготувати закусочні помідори, поділилася рецептом десерту, для якого потрбні лише два інгредієнти — сік та манка.
«Як виявилося, цей рецепт ніяке не ноу-хау, а „давно забуте старе“ — раніше його готували з компоту, а зараз для більш насиченого смаку використовують сік», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Сік — 200 мл;
- Манка — 1 ст.л.
Приготування:
- Поєднуємо, доводимо до кипіння на повільному вогні періодично помішуючи.
- Залишаємо вистигнути до кімнатної температури та збиваємо міксером 1−2 хвилини.
- Готовий мус ставимо в холодильник на годину.
Раніше фудблогерка Ірина Хлєбнікова поділилася рецептом солодощів, якими пригощають гостей у готелях Туреччини. Його також готують з манкою.
Фото — скріншот62
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