«Люблю ходити без одягу вдома»: Гайді Клум приголомшила зізнанням

Гайді Клум, яка нещодавно позувала у відвертому вбранні з блискітками, одна з найуспішніших моделей у світі. Вона прикрасила незліченну кількість обкладинок відомих журналів, роками демонструвала білизну «Victoria's Secret» і з 2006 року є ведучою модельного кастинг-шоу «Топмодель по-німецьки» (Germany's Next Topmodel). Однак на початку своєї модельної кар'єри жінці довелося зіткнутися з відмовами: за тодішніми мірками, вона була надто пишною. Але це не змінило її позитивного іміджу.

ВІДЕО ДНЯ

У минулому Гайді Клум не отримувала роботу через те, що її «стегна були занадто широкими» або «груди були занадто великими», розповіла вона в подкасті «Зателефонуйте її таткові». Але це її не турбувало, вона завжди почувалася комфортно у своєму тілі.

«У мене ніколи не було проблем з тілом, і я думаю, що це також пов'язано з тим, як мене виховували. Мої батьки ходили по дому голими, ми ходили на нудистські пляжі», — говорить модель.

За словами Гайді, вона почувається дуже комфортно оголеною. Саме тому вона й засмагає топлес.

РЕКЛАМА

«Мені просто не подобаються лінії засмаги, коли я ношу багато різного вбрання. Не хочу, щоб десь виднілися смужки засмаги», — сказала вона в інтерв'ю журналу People минулого року.

За словами Клум, вона також любить свого чоловіка Тома Каулітца, коли він голий. Клум і зірка Tokio Hotel Том Каулітц почали зустрічатися у 2018 році, а через рік побралися.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що модель та телеведуча Гайді Клум з’явилася на вечірці в Нью-Йорку в найекстравагантнішому вбранні вечора. Окрім того, вона змусила чоловіка Тома Каулітца вдягнутися у… павине яйце.

РЕКЛАМА

144

Читайте нас у Facebook