Різдвяна листівка: Гайді Клум позувала у відвертому вбранні з блискітками

Модель Гайді Клум, яка нещодавно показала свої старі фото, привітала своїх шанувальників з Різдвом Христовим в Instagram. У дописі вона опублікувала знімок з чоловіком Томом Каулітцем, на якому пара позує з повітряними кульками у формі серця біля ялинки. Основна увага прикута до вбрання Клум.

ВІДЕО ДНЯ

50-річна модель та телеведуча обрала чорний топ-бюстьє з блискучою бахромою та глибоким декольте. Вона поєднала його з чорною блискучою спідницею і святковою блузкою червоного кольору. Волосся було розпущене і спадало вільними хвилями на плечі.

У відео Клум з'являється в автомобілі і танцює в тому ж вбранні під пісню Мераї Кері All I Want For Christmas Is You. Вона явно насолоджується коливаннями блискучої бахроми і своєю маленькою танцювальною інтермедією.

РЕКЛАМА

Очевидно, що святкові дні вона проводить лише з чоловіком. На питання про те, як вона проводить Різдво і Новий рік, 50-річна актриса в середині листопада відповіла підписнику в Instagram, зітхнувши: «Цього року вперше без моїх дітей».

Потім Клум додала, що в цьому році вона буде «зовсім одна з чоловіком» на Різдво і Новий рік. Але вона «також трохи з нетерпінням чекає на це». Відповідаючи на інше питання про святкування Різдва, вона пізніше додала: «Я збираюся у романтичну пляжну відпустку з моїм чоловіком».

РЕКЛАМА

Том Каулітц раніше пояснив в інтерв'ю RTL, що вони з дітьми перенесуть Різдво цього року і святкуватимуть «на десять днів раніше». В середині грудня Клум опублікувала відео з великої сімейної вечері, на яку також був запрошений брат-близнюк Тома Білл Каулітц.

Раніше повідомлялося, що Гайді Клум відсвяткувала ювілей з Софією Вергара та друзями.

РЕКЛАМА

194

Читайте нас у Facebook та Instagram