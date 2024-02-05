Героїзував «вагнерівців» і чекав на наступ росії: СБУ зацікавилася чиновником Верховного суду України (фото)

В Україні, яка бореться з російською агресією, Служба безпеки України викрила посадовця Верховного Суду України, який виправдовував агресію рф, чекав новий наступ рашистів і сподівався на швидку окупацію нашої держави. Про це повідомили у відомстві.

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«Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України. Посадовець виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію нашої держави. У розпорядженні СБУ — записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області. Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії „Вагнер“ та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави. Крім того посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів. Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора», — йдеться у повідомленні.

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Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

- мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;

- майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;

- спеціальний технічний засіб незаконного стеження;

- прокремлівську літературу.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно настоятель храму УПЦ на Вінниччині отримав тюремний термін за підтримку окупантів.

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