Спокусилися відпочинком у Карпатах: кілька десятків українців стали жертвами шахрайки зі Львова
В Україні триває боротьба з шахрайством. Правоохоронці виявили шахрайку у м. Хмельницькому. Нею виявилась 25-річна львів’янка, яка на популярному сайті оголошень розміщувала інформацію про здачу в оренду будиночків та котеджів у Карпатах. Про це повідомили у Національній поліції України.
«Для замовлення місця для відпочинку жінка вимагала сплатити вартість житла за одну-дві доби наперед. Відтак передплата становила від 2000 гривень. Були й ті, хто розраховувався за весь відпочинок наперед. Отримавши кошти, зловмисниця або припиняла одразу виходити на зв’язок, або ж продовжувала спілкування, і навіть скидала замовникам геолокацію, де нібито розташований котедж. Однак, коли потерпілі приїжджали на місце, виявляли, що такого будинку не існує, а телефон „орендодавиці“ вже був вимкнений», — йдеться у повідомленні.
На сьогодні поліцейські встановили близько 60 потерпілих з різних куточків України. Слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили 25-річній жінці підозру за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Як писали «ФАКТИ», раніше шахраї вигадали новій трюк для того, щоб обкрадати водіїв.
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