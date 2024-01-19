Financial Times: Нападки на відомих українських журналістів псують репутацію Зеленського

Переслідування та нападки на незалежних українських журналістів кидають тінь на репутацію президента України Володимира Зеленського. Такі методи нагадують часи Януковича. Про це йдеться у матеріалі відомої британської газети Financial Times, «Українські ЗМІ стали мішенню прозеленської „інформаційної армії“», який вийшов 19 січня.

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Публікація у Financial Times вийшла під заголовком «Українські ЗМІ стали мішенню прозеленської "інформаційної армії"»

«Серія нападів і наклепницьких кампаній, спрямованих проти відомих українських журналістів, кинула тінь на репутацію Володимира Зеленського щодо захисту свободи ЗМІ. Хоча журналісти й раніше піддавалися залякуванням і наклепницьким кампаніям в Інтернеті, за останні кілька днів це переросло в переслідування в реальному житті», — пише Financial Times.

Приводом для публікації стали напади на журналіста-розслідувача, редактора видання «Наші гроші» Юрія Ніколова та групу Bihus.info.

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«Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов, який викрив корупцію в Міністерстві оборони, став у неділю мішенню для кількох чоловіків, які стукали в його двері, кричали, що його відправлять на передову, і розклеїли таблички, де називали його „зрадником“ і „провокатором“. За інцидентом, спрямованим проти Ніколова, послідувала скоординована кампанія з дискредитації Bihus.info, київської служби журналістських розслідувань, яка роками викриває корупцію у владі», — пише видання.

Financial Times наголошує, що методи, які провладні ЗМІ використовували для дискредитації, зокрема, Bihus.info, нагадують методи, якими боролася з незалежними журналістами влада Януковича.

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«Відео (щодо співробітників Bihus.info. — Ред.) було завантажено на YouTube-канал з назвою „Народна правда“, який, за даними українських фактчекерів, очолює жінка, чий образ був згенерований штучним інтелектом. За зовнішнім виглядом і тактикою „Народна правда“ схожа на проєкт 2013 року під назвою „Українська кривда“, який був спрямований проти відомих журналістів і правозахисників, що критикували тодішнього проросійського президента Віктора Януковича», — пише Financial Times.

Видання цитує голову парламентського комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина та мера Києва Віталія Кличка. Юрчишин заявив, що нездатність знайти винних підтвердить підозри у тому, що правоохоронні органи діють від імені деяких державних діячів. Кличко вважає, що «те, що відбувається сьогодні, руйнує єдність у державі, знищує демократичні принципи та завдає шкоди іміджу України».

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Financial Times підкреслює, що «свобода ЗМІ в Україні була частково обмежена через те, що влада назвала міркуваннями національної безпеки після російського вторгнення». І нагадує попередження «Репортерів без кордонів» про «загрозу виживанню українських засобів масової інформації».

Раніше «ФАКТИ» неодноразово розповідали про розслідування Bihus.info щодо зловживань у силових відомствах та економіці.

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