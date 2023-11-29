Відпочити без пригод не вдалося: донька Олі Полякової потрапила до лікарні на Занзібарі

Співачка Оля Полякова зі старшою донькою Марією, які поїхали відпочити на Занзібар, не змогли сповна насолодитися спокоєм на березі океану. За словами артистки, без неприємностей не обійшлося. Спочатку Олю накрив приступ страшенної мігрені, що їй важко було відкрити очі. А потім виникли проблеми зі здоров'ям у Марії. В неї сильно болів живіт, довелося викликати лікаря в готель. Зрештою, довелося їхати в місцеву лікарню, щоб зробити обстеження та встановити причину.

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«У Маші пішов з жовчного маленький камінчик. Жовчнокам'яна хвороба на Занзібарі взагалі не зустрічається. Уявляєте? По-перше, це їжа, а по-друге, п'ятиразовий намаз. Тому тут, на Занзібарі, немає цієї хвороби взагалі», — розкрила діагноз Полякова.

Співачка наголосила, що жовчнокам'яна хвороба значно помолодшала і зустрічається в молодих людей. Причинами є неправильне харчування. Останній рік Маша самостійно проживає у Великобританії.

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«Думаю, що причиною є британська їжа, яку Маша вживала цілий рік. До цього у неї все було гаразд. Треба слідкувати за своїм харчуванням і здоров'ям», — порадила співачка.

Ну, звісно, на відпочинку не обійшлося без фото в купальнику на пляжі. На своїй сторінці в інстаграмі Полякова опублікувала кілька світлин.

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«Що б там не було ! Шоб не плакать я сміюсь! А ви також робите?», — написала Оля під дописом.

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Раніше Полякова розповідала, що кинула палити електронні сигарети та набрала вісім кілограмів.

Також Оля пригадала, як побилася з російським оператором.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

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