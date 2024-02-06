Все через кохання: українка з Тернополя відмовилась від титулу «Міс Японія»

Уродженка України Кароліна Шіїно, яка здобула перемогу у конкурсі «Міс Японія», змушена відмовитися від титулу.

Кароліна з домашнім улюбленцем

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Про це повідомляє агентство Kuodo.

Причиною скандалу стали публікації в японському щотижневому журналі Shukan Bunshun: там розповіли, що дівчина зустрічається із одруженим чоловіком. Сама Шіїно заявила, що стосунки у них справді були, але вони розлучилися після того, як Кароліна дізналася про його дружину. Проте невдовзі у пресі з'явилася інформація про те, що вони продовжують зустрічатись.

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Шіїно в соцмережах розповіла, що була розгублена, після того, як з'явилися новини, тому не могла зізнатися відразу.

Кароліна в Японії

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«Я не могла сказати правду через розгубленість і страх після публікації статті», — написала вона.

Кароліна Шіїно переїхала до Японії з українського Тернополя у п'ять років і виросла у місті Нагоя (префектура Айті). У 2022 році вона набула японське громадянство і нині працює моделлю.

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За її словами, її участь у конкурсі багато хто розкритикував через те, що вона не є етнічною японкою.

Кароліна в кімоно

«Це схоже на сон. Хоча я живу як японка, я зіткнулася з багатьма проблемами через расові бар'єри. Я сповнена подяки за те, що на цьому конкурсі мене визнали японкою», — сказала Кароліна у своїй промові на конкурсі.

Сама Шіїно зазначає, що не звертає на критиків уваги.

«Я не ставлюся негативно до такого способу мислення. Навпаки, мені здається, що подібні погляди надають можливість замислитися», — пояснює вона.

Нагадаємо, раніше наша співвітчизниця Ангеліна Усанова, яка стала представницею України на конкурсі «Міс Всесвіт», заявила, що їй не вдалося потрапити до топ-20 через гроші та страх організаторів говорити про війну.

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