37.53 / 38.07 40.60 / 41.34
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Все через кохання: українка з Тернополя відмовилась від титулу «Міс Японія»

14:59 6 лютого 2024
Кароліна Шіїно

Уродженка України Кароліна Шіїно, яка здобула перемогу у конкурсі «Міс Японія», змушена відмовитися від титулу.

Кароліна з домашнім улюбленцем

Про це повідомляє агентство Kuodo.

Причиною скандалу стали публікації в японському щотижневому журналі Shukan Bunshun: там розповіли, що дівчина зустрічається із одруженим чоловіком. Сама Шіїно заявила, що стосунки у них справді були, але вони розлучилися після того, як Кароліна дізналася про його дружину. Проте невдовзі у пресі з'явилася інформація про те, що вони продовжують зустрічатись.

РЕКЛАМА

Шіїно в соцмережах розповіла, що була розгублена, після того, як з'явилися новини, тому не могла зізнатися відразу.

Кароліна в Японії

РЕКЛАМА

«Я не могла сказати правду через розгубленість і страх після публікації статті», — написала вона.

Кароліна Шіїно переїхала до Японії з українського Тернополя у п'ять років і виросла у місті Нагоя (префектура Айті). У 2022 році вона набула японське громадянство і нині працює моделлю.

РЕКЛАМА

За її словами, її участь у конкурсі багато хто розкритикував через те, що вона не є етнічною японкою.

Кароліна в кімоно

«Це схоже на сон. Хоча я живу як японка, я зіткнулася з багатьма проблемами через расові бар'єри. Я сповнена подяки за те, що на цьому конкурсі мене визнали японкою», — сказала Кароліна у своїй промові на конкурсі.

Сама Шіїно зазначає, що не звертає на критиків уваги.

«Я не ставлюся негативно до такого способу мислення. Навпаки, мені здається, що подібні погляди надають можливість замислитися», — пояснює вона.

Нагадаємо, раніше наша співвітчизниця Ангеліна Усанова, яка стала представницею України на конкурсі «Міс Всесвіт», заявила, що їй не вдалося потрапити до топ-20 через гроші та страх організаторів говорити про війну.

70

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

миша

Тельцям — нова співпраця, а Левам — незвичайні знайомства: що обіцяють зорі, Майлі Сайрус та Анжела Перл на день Милого Щура-«валентинчика»

лічильник

З магнітами на лічильнику краще не «гратися»: українців почали штрафувати на суму до 100 тисяч грн

Король Чарльз III та королева Камілла

Король Чарльз III вперше після операції з’явився на публіці

Відсутність дистанції між авто

Не давайте йому «притискатись»: названо ТОП-5 способів змусити водія, який їде за вами, збільшити дистанцію

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту