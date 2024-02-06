Пляцок «Подолянка» з вишнями та пухкими коржами: сміливо готуйте на свята
Фудблогерка Оксана Голіян пропонує рецепт пляцка, який ви будете готувати постійно. Прогнозовано смачного, не надто солодкого, з ароматними вишнями. Одне слово — класика.
Інгредієнти:
Для коржа:
- 4 яйця (великі)
- 160 г борошна
- 1,5 ч. л. розпушувача
- 60 г олії
- 140 г цукру
Для начинки:
- 200 -250 г вишень (без кісточок)
- 80 г цукру
- 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю
Для шоколадного коржа:
- 4 яйця (великі)
- 150 г цукру
- 100 г борошна
- 2 ст. л. какао
- 1,5 ч. л. розпушувача
- 60 г олії
Для крему:
- 900 г молока
- 80 г борошна
- 40 г кукурудзяного крохмалю
- 250 г цукру
- 2 яйця
- 250 г масла
Покроковий рецепт приготування можна побачити тут:
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