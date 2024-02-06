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Пляцок «Подолянка» з вишнями та пухкими коржами: сміливо готуйте на свята

20:16 8 лютого 2024
Пляцок «Подолянка» з вишнями та пухкими коржами

Фудблогерка Оксана Голіян пропонує рецепт пляцка, який ви будете готувати постійно. Прогнозовано смачного, не надто солодкого, з ароматними вишнями. Одне слово — класика.

Інгредієнти:

Для коржа:

  • 4 яйця (великі)
  • 160 г борошна
  • 1,5 ч. л. розпушувача
  • 60 г олії
  • 140 г цукру

Для начинки:

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  • 200 -250 г вишень (без кісточок)
  • 80 г цукру
  • 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

Для шоколадного коржа:

  • 4 яйця (великі)
  • 150 г цукру
  • 100 г борошна
  • 2 ст. л. какао
  • 1,5 ч. л. розпушувача
  • 60 г олії

Для крему:

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  • 900 г молока
  • 80 г борошна
  • 40 г кукурудзяного крохмалю
  • 250 г цукру
  • 2 яйця
  • 250 г масла

Покроковий рецепт приготування можна побачити тут:

Нагадаємо старовинний рецепт українських цибульників.

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