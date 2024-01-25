Не «п'яна вишня» Людмили Борщ, але не менш смачна: Лілія Цвіт здивувала новим варіантом відомого пляцку

Поки відома кулінарка Людмила Борщ пропонує нову версію відомого торту «П'яна вишня», не менше популярна шеф-кухар Лілія Цвіт вирішила не відставати від неї і теж «модернізувала» відомий десерт.

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«Спробуйте приготувати цей відомий пляцок по новому рецепту! Я додала молочний крем і пляцок став ще смачнішим, вологішим і ніжнішим! Крім того, вишневе просочування теж вносить свою нотку», — написала пані Цвіт на своєму сайті.

Для приготування «Неп'яної вишні» за рецептом кулінарки знадобиться такі інгредієнти (форма 30*22).

ШОКОЛАДНИЙ БІСКВІТ:

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білки — 8 шт

цукор — 360 г

жовтки- 8 шт

борошно — 360 г

розпушувач — 10 г

какао — 50 грам

вода — 140 мл

КРЕМ:

масло — 460 г

пудра — 200 г

згущонка — 360 г

крихти з бісквіту

сік з вишень — 50 мл

МОЛОЧНА МАСА:

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молоко — 640 мл

цукор — 80 г

пудинг — 80 г

ДОДАТКОВО:

вишні у власному соці — 200 г.

Важливо: коржі для торту потрібно випікати про 180 градусах протягом 20−25 хвилин.

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