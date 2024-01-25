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Не «п'яна вишня» Людмили Борщ, але не менш смачна: Лілія Цвіт здивувала новим варіантом відомого пляцку

18:43 25 січня 2024
Пляцок з вишнею

Поки відома кулінарка Людмила Борщ пропонує нову версію відомого торту «П'яна вишня», не менше популярна шеф-кухар Лілія Цвіт вирішила не відставати від неї і теж «модернізувала» відомий десерт.

«Спробуйте приготувати цей відомий пляцок по новому рецепту! Я додала молочний крем і пляцок став ще смачнішим, вологішим і ніжнішим! Крім того, вишневе просочування теж вносить свою нотку», — написала пані Цвіт на своєму сайті.

Для приготування «Неп'яної вишні» за рецептом кулінарки знадобиться такі інгредієнти (форма 30*22).

ШОКОЛАДНИЙ БІСКВІТ:

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  • білки — 8 шт
  • цукор — 360 г
  • жовтки- 8 шт
  • борошно — 360 г
  • розпушувач — 10 г
  • какао — 50 грам
  • вода — 140 мл

КРЕМ:

  • масло — 460 г
  • пудра — 200 г
  • згущонка — 360 г
  • крихти з бісквіту
  • сік з вишень — 50 мл

МОЛОЧНА МАСА:

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  • молоко — 640 мл
  • цукор — 80 г
  • пудинг — 80 г

ДОДАТКОВО:

  • вишні у власному соці — 200 г.

Важливо: коржі для торту потрібно випікати про 180 градусах протягом 20−25 хвилин.

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Якщо ж вам під час новорічних свят набридли солодкі торти і тістечка, ви завжди можете звернутися до української класики, приготувавши бабу-шарпанину або ж старовинний пиріг з рибою, який був популярний ще за часів відомого українського гетмана Івана Мазепи.

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