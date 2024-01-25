Не «п'яна вишня» Людмили Борщ, але не менш смачна: Лілія Цвіт здивувала новим варіантом відомого пляцку
Поки відома кулінарка Людмила Борщ пропонує нову версію відомого торту «П'яна вишня», не менше популярна шеф-кухар Лілія Цвіт вирішила не відставати від неї і теж «модернізувала» відомий десерт.
«Спробуйте приготувати цей відомий пляцок по новому рецепту! Я додала молочний крем і пляцок став ще смачнішим, вологішим і ніжнішим! Крім того, вишневе просочування теж вносить свою нотку», — написала пані Цвіт на своєму сайті.
Для приготування «Неп'яної вишні» за рецептом кулінарки знадобиться такі інгредієнти (форма 30*22).
ШОКОЛАДНИЙ БІСКВІТ:
- білки — 8 шт
- цукор — 360 г
- жовтки- 8 шт
- борошно — 360 г
- розпушувач — 10 г
- какао — 50 грам
- вода — 140 мл
КРЕМ:
- масло — 460 г
- пудра — 200 г
- згущонка — 360 г
- крихти з бісквіту
- сік з вишень — 50 мл
МОЛОЧНА МАСА:
- молоко — 640 мл
- цукор — 80 г
- пудинг — 80 г
ДОДАТКОВО:
- вишні у власному соці — 200 г.
Важливо: коржі для торту потрібно випікати про 180 градусах протягом 20−25 хвилин.
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