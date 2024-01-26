НАБУ та САП мають усі підстави провести перевірку причетності голови «Укренерго» Володимира Кудрицького до схеми розкрадання електроенергії на суму 716 млн грн. Про це у Facebook написав політичний експерт Олександр Кочетков.

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25 січня НАБУ й САП оголосили у розшук учасників схеми. Її організатором названий бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського Михайло Кіперман. Кочетков висловив сумніви в тому, що Кіперман налагодив схему самостійно, без участі топменеджменту державного оператора.

«Відома персона, навіть у світі шоубізу відома. Але ви реально думаєте, що партнер Коломойського «працював» би з начальником департаменту розрахунків «Укренерго» Дмитром Кондрашовим — гвинтиком у великій машині. Це просто смішно. Між ними мали бути посередники з числа керівників «Укренерго», — вважає Кочетков.

Він нагадав, що другий підозрюваний у справі — начальник департаменту адміністратора розрахунків «Укренерго» Дмитро Кондрашов — ще 15 липня 2022 року виїхав у «відрядження» в Угорщину і назад не повернувся. Аналогічним чином, але через Польщу, 26 лютого 2023 року зник директор з ринкових операцій «Укренерго» Микита Вишневський, про якого в НАБУ публічно поки що не згадували.

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«Обох за кордон випустив голова „Укренерго“ Володимир Кудрицький. Попри слідство й ризик втечі фігурантів. Як на мене, один лише цей факт дає правоохоронцям підстави провести перевірку законності та мотивів дій керівника „Укренерго“. Але вони полюють на Кіпермана, а Кудрицького ніби впритул не бачать», — заявив експерт.

Він додав, що роль Коломойського та його оточення у корупційних схемах в Україні ні для кого не є секретом. Але можливими і прибутковими ці схеми стали завдяки корумпованим чиновникам.

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«Тому треба обов’язково встановити їхніх спільників серед державних високопосадовців. І покарати їх теж, а не самих лише виконавців», — додав Кочетков.

Як раніше повідомляло НАБУ, в березні 2022 року «Укренерго» продало трейдеру «Юнайтед Енерджі» електроенергію на суму понад 716 млн грн, попри наявну в компанії заборгованість. «Юнайтед Енерджі» пов’язують з Ігорем Коломойським. Трейдер перепродав енергію реальним учасникам ринку, а кошти вивів, чим завдав державі збитків.

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НАБУ та САП оголосили у розшук підозрюваних у цій справі: організатора схеми, колишнього директора департаменту ПрАТ «НЕК „Укренерго“» та голову правління комерційного банку Михайла Кіпермана, начальника департаменту адміністратора розрахунків «Укренерго» Дмитра Кондрашова та голову «Банку Альянс» Юлію Фролову.

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