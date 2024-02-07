росія планувала негайно визнати незалежність Каталонії від Іспанії— ЗМІ

Російська влада мала визнати незалежність Каталонії, яка надала притулок 34 тисячам біженців з України, незабаром після того, як її автономний уряд оголосив про відокремлення від Іспанії у 2017 році. Про це йдеться в розслідуванні іспанських служб, опублікованому мадридськими ЗМІ.

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Згідно з розслідуванням правоохоронців, на яке посилається мадридська газета El Debate, колишній прем'єр-міністр Каталонії Карлес Пучдемон нібито розмовляв з президентом росії володимиром путіним після проголошення незалежності регіону в жовтні 2017 року.

Розмова між двома політиками по відеозв'язку нібито була запланована посланцем кремля в Каталонії Миколою Садовніковим. Та вона не відбулася, оскільки наприкінці жовтня 2017 року іспанські служби почали арешти представників каталонської влади. Тоді були затримані відповідальні за організацію незаконного референдуму про незалежність 1 жовтня 2017 року.

Пучдемону, який спробував проголосити незалежність Каталонії 27 жовтня 2017 року, вдалося втекти наступного дня. Він виїхав до Бельгії, де зараз проживає. Хоч Карлес Пучдемон перебуває у вигнанні, він безпосередньо впливає на іспанську політику. Саме завдяки підтримці семи депутатів очолюваної ним партії «Разом за Каталонію» (Junts) у листопаді 2023 року було приведено до присяги третій уряд прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. В обмін на свою підтримку керівництво партії Junts зажадало від Санчеса амністувати каталонських сепаратистів, в тому числі Карлеса Пучдемона.

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Згідно з висновками слідства, каталонський політик не припиняв контактів з посланцями російської влади і після своєї втечі до Бельгії. Саме вони, як встановили слідчі, мали фінансувати перебування Пучдемона у вигнанні.

Згідно з висновками щоденної газети El Mundo з 2017 року, Карлес Пучдемон і його найближче оточення зустрічалися з більш ніж десятком посланців кремля, які домагалися відокремлення Каталонії від Іспанії. Ключовою особою в цій групі був, згідно з розслідуванням, наближений до путіна Микола Садовніков.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іспанія є найбільшим імпортером російської сільськогосподарської та харчової продукції серед країн Євросоюзу й таким чином фінансує війну росії в Україні.

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