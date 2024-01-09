«Фінансують війну росії в Україні»: стало відомо, які країни імпортують найбільше продуктів з рф

Латвія, якій путін нещодавно погрожував, є другим після Іспанії імпортером російської сільськогосподарської та харчової продукції серед країн Євросоюзу, йдеться у звіті Міністерства сільського господарства Латвії.

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Згідно зі звітом, за перші десять місяців 2023 року країни ЄС імпортували з росії продовольчих і сільськогосподарських товарів на загальну суму 2,2 мільярда євро, що на 10 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2021 року, та на 15 відсотків менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Шістка найбільших імпортерів ЄС: Іспанія, Латвія, Нідерланди, Німеччина, Італія та Польща. У січні — жовтні 2023 року вони імпортували з росії сільськогосподарської та харчової продукції на суму 1,5 мільярда євро, що становить 67% від загального обсягу імпорту ЄС з росії.

Згідно з висновками ЄС, Євросоюз в цілому, включно з Латвією, має позбутися залежності від росії щодо добрив, кормів для тварин, харчових продуктів та енергоносіїв.

«Ці товари не є товарами першої необхідності, а їх закупівля фінансує війну росії в Україні!» — йдеться у звіті Міністерства сільського господарства Латвії.

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Нагадаємо, що восени у Латвії заборонили використання російської мови у громадських місцях.

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