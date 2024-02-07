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Мафіни з грушею та сиром дорблю: для тих, хто слідкує за фігурою

20:16 10 лютого 2024
Мафіни з грушею та сиром дорблю

Це дуже смачний рецепт мафінів для тих, хто полюбляє поєднання солодкого і соленого. Це ідеальний рецепт для сніданку вихідного дня. Замість груші можна використати виноград.

Замість сиру дорблю можна брати фету, козячий сир або звичайний твердий, замість йогурту можна взяти сметану 15% жирності, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська, яка раніше давала рецепт гарбузово-яблучних оладок з горішками.

Інгредієнти:

  • яйце куряче — 1 шт.
  • йогурт густий — 2 ст. л.
  • борошно вівсяне/рисове/цільнозернове — 40 г
  • розпушувач — ¼ ч. л.
  • груша -80 г
  • дорблю — 30 г
  • мед — ¼ ч. л.
  • спеції — за смаком

Приготування:

Нарізаємо грушу мілким кубиком. Змішуємо яйце з йогуртом, борошном, медом, розпушувачем і спеціями. Виливаємо половину суміші в форму для запікання, далі викладаємо грушу та половину сиру. Зверху заливаємо рештою тіста та посипаємо залишками сиру.

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Випікаємо мафіни 20 хв при 190 градусах. Духовку бажано завчасно розігріти.

Нагадаємо рецепт мафінів з яблуками та штройзелем.

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