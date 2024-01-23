Гарбузово-яблучні оладки з горішками: бюджетно та ситно

Якщо у вас дома є гарбуз і яблука, а ви не знаєте, що смачного приготувати, щоб було швидко, легко, корисно і бюджетно, тоді цей рецепт однозначно вам сподобається. Чудова страва для сніданку. Для діток і для дорослих — те, що треба, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська, яка раніше давала рецепт печеного рулета з курки.

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Інгредієнти: гарбуз — 100 г

яблуко — 100 г

яйце — 1 шт.

йогурт густий — 1 ст. л.

борошно вівсяне/рисове — 2 ст. л.

горіхи — 20 г

мед — 1 ч. л.

ванілін і кориця — за смаком

Приготування:

Змішуємо яйце з йогуртом, додаємо натерті яблуко та гарбуз, мед, розпушувач, спеції, подрібнені горіхи та борошно. Смажимо оладки з двох сторін до золотистого кольору.

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Нагадаємо рецепт гарбузового супу — ситного, смачного і дуже легкого у приготуванні.

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