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Гарбузово-яблучні оладки з горішками: бюджетно та ситно

20:17 25 січня 2024
Гарбузово-яблучні оладки з горішками

Якщо у вас дома є гарбуз і яблука, а ви не знаєте, що смачного приготувати, щоб було швидко, легко, корисно і бюджетно, тоді цей рецепт однозначно вам сподобається. Чудова страва для сніданку. Для діток і для дорослих — те, що треба, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська, яка раніше давала рецепт печеного рулета з курки.

Інгредієнти:

  • гарбуз — 100 г
  • яблуко — 100 г
  • яйце — 1 шт.
  • йогурт густий — 1 ст. л.
  • борошно вівсяне/рисове — 2 ст. л.
  • горіхи — 20 г
  • мед — 1 ч. л.
  • ванілін і кориця — за смаком

Приготування:

Змішуємо яйце з йогуртом, додаємо натерті яблуко та гарбуз, мед, розпушувач, спеції, подрібнені горіхи та борошно. Смажимо оладки з двох сторін до золотистого кольору.

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Нагадаємо рецепт гарбузового супу — ситного, смачного і дуже легкого у приготуванні.

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