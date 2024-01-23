Гарбузово-яблучні оладки з горішками: бюджетно та ситно
Якщо у вас дома є гарбуз і яблука, а ви не знаєте, що смачного приготувати, щоб було швидко, легко, корисно і бюджетно, тоді цей рецепт однозначно вам сподобається. Чудова страва для сніданку. Для діток і для дорослих — те, що треба, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська, яка раніше давала рецепт печеного рулета з курки.
Інгредієнти:
- гарбуз — 100 г
- яблуко — 100 г
- яйце — 1 шт.
- йогурт густий — 1 ст. л.
- борошно вівсяне/рисове — 2 ст. л.
- горіхи — 20 г
- мед — 1 ч. л.
- ванілін і кориця — за смаком
Приготування:
Змішуємо яйце з йогуртом, додаємо натерті яблуко та гарбуз, мед, розпушувач, спеції, подрібнені горіхи та борошно. Смажимо оладки з двох сторін до золотистого кольору.
Нагадаємо рецепт гарбузового супу — ситного, смачного і дуже легкого у приготуванні.61