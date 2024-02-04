Мафіни на йогурті: ідеально до філіжанки кави

Мафіни вже давно підкорили серця гурманів своїм дивовижним смаком та ароматом. Мафіни на йогурті — це альтернатива традиційній випічці. Йогурт, як основний вологий інгредієнт, додає кексу вологості та легкості, водночас надаючи тісту більшої кислотності. Завдяки цьому кекси довше залишаються свіжими, що робить їх ідеальним доповненням до післяобідньої кави або швидкого перекусу, пише видання Tadar.

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Інгредієнти:

240 мл натурального йогурту

180 г цілозернового борошна

100 г стевії

60 мл рідкої кокосової олії

2 яйця

1 чайна ложка розпушувача

½ чайної ложки харчової соди

Також потрібні: миска більшого об'єму, менша миска, форма для кексів і мафінів, збивачка, кухонний мірний стакан, чашки для кексів.

Приготування:

У мисці змішайте цілозернове борошно, стевію, розпушувач і соду. У меншій мисці змішайте йогурт, олію та яйця. Поступово додайте вологі інгредієнти до сухих, обережно перемішуючи, щоб отримати тісто без грудочок.

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Помістіть підготовлені формочки для кексів у формочки для випікання, щоб вони ще більше стабілізувалися під час випікання. Наповніть формочки для кексів приготованим тістом на ⅔ їхньої висоти, потім поставте формочки в духовку.

Випікайте кекси в духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 20−25 хвилин, поки вони не стануть золотистими, а дерев'яна паличка не буде сухою. Після випікання витягніть кекси на решітку, щоб вони охололи — в холодному вигляді вони смакують найкраще.

Одним із популярних способів прикрасити йогуртові кекси є використання начинки або глазурі. Глазур з чорного або гіркого шоколаду або ж більш рідкий варіант з йогурту з додаванням меду є чудовим доповненням до йогуртових мафінів. Таким чином можна прикрасити як йогуртові мафіни з шоколадом всередині, так і класичний варіант без будь-яких добавок.

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Раніше Ліза Глинська поділилася легким та швидким у приготуванні рецептом мафінів з яблуками та штройзелем.

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