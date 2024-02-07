Жеребкування Ліги націй: у якому «кошику» Україна та яка доля росії

У четвер, 8 лютого, о 19:00 в Парижі відбудеться жеребкування Ліги націй, останнім тріумфатором якої стала минулого літа збірна Іспанії.

Як відомо, у дивізіонах А, В та С виступатиме по 16 збірних, а у дивізіоні D — 6 команд. росія, як і раніше, не допущена до жеребкування.

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На жаль, збірна України, яка 21 березня гратиме півфінал плей-оф за путівку на Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини, за підсумками минулого розіграшу не змогла повернутися до елітного дивізіону Ліги націй і виступить у другій за силою лізі, отримавши по одному супернику з 1-го, 3-го та 4-го «кошиків».

Склад «кошиків» дивізіону В

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«Кошик» 1: Австрія, Чехія, Англія, Уельс;

«Кошик» 2: Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія;

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«Кошик» 3: Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія;

«Кошик» 4: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан.

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Змагання у групах відбудуться з 5 вересня по 19 листопада 2024 року. Переможці квартетів піднімуться до елітного дивізіону, а команди, які фінішували на останніх місцях, понизяться у класі.

Склад «кошиків» у дивізіонах А, С та D перед жеребкуванням виглядає так:

Дивізіон А

«Кошик» 1: Іспанія, Хорватія, Італія, Нідерланди;

«Кошик» 2: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина;

«Кошик» 3: Швейцарія, Німеччина, Польща, Франція;

«Кошик 4: Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія.

Дивізіон С

«Кошик» 1: Румунія, Швеція, Вірменія, Люксембург;

«Кошик» 2: Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови;

«Кошик» 3: Північна Македонія, Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр;

«Кошик 4: білорусь, Литва / Гібралтар, Естонія, Латвія.

Дивізіон D

«Кошик» 1: Литва / Гібралтар, Молдова;

«Кошик» 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Додамо, що переможці груп дивізіону А та команди, що посіли другі місця, візьмуть участь у чвертьфінальних матчах Ліги націй удома та на виїзді (17−25 березня 2005-го), а переможці цих протистоянь кваліфікуються у «фінал чотирьох», який буде зіграний 2--10 червня 2025-го.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко став президентом УАФ.

Фото uaf.ua

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