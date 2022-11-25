Допомагає в лікуванні псоріазу: лікарка пояснила, чому варто включати кефір в свій раціон

Для дорослої людини споживання цього молочного продукту — 200−250 мл на добу буде достатнім. Намагайтеся по можливості регулярно вживати його в їжу. Чому він такий важливий — на своїй сторінці у Фейсбуці пояснила дієтологиня Світлана Фус, яка раніше розповідала про користь гарбуза.

«Кефір сприяє відновленню балансу кишкової мікрофлори, особливо після курсу лікування антибіотиками, містить пробіотики, які пригнічують ріст шкідливих бактерій в кишечнику. Багатий вітамінами А, B2, В12, C, РР, мінералами, ферментами і амінокислотами, підвищує імунні функції організму. Допомагає в лікуванні псоріазу, екземи, аутоімунних і алергічних захворювань, благодійно впливає на кишкову мікрофлору. Багатий легкозасвоюваним кальцієм і білком, підходить для людей з легкою формою непереносимості лактози. У більш важких випадках рекомендується вживати молочні продукти без лактози».

Світлана Фус радить купувати натуральний кефір і уникати зі смаком фруктів. Краще придбати натуральний напій і в домашніх умовах додати до нього свіжі або заморожені фрукти і ягоди.⠀

«Надавайте перевагу кефіру з нормальним вмістом жиру 3,2%. Густий він або рідкий — це не впливає на поживну цінність і на вміст корисних бактерій. Звертайте увагу на терміни зберігання. Це чи не основний індикатор натуральності продукту. Обирайте той кефір, який має термін придатності від 36 годин і до 15 діб. Тоді в ньому більше живих бактерій, він більш корисний. Кефір, як і шлунковий сік мають низьке значення рН. Якщо ви не вживали іншої їжі і випили кефір, „голодний“ шлунок ще більше продукує соку і шкодить своїй власній слизовій. Тому худнути на кефірній дієті чи робити розвантажувальні дні на кефірі не варто».

Із кефіром слід бути обережним тим, у кого підвищена кислотність шлункового соку, при гіперацидному гастриті. Його не рекомендують при виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки, а також при панкреатиті.

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