Перевірте ваші долари: шахраї наповнили Західну Україну підробленою валютою (фото)

В Україні почастішали випадки шахрайства. На Буковині правоохоронці затримали фальшивомонетників за збут «валюти» на території західних областей. Про це повідомили в Департаменті Стратегічних розслідувань Національної поліції.

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«Фігуранти „спеціалізувалися“ на підробці купюр іноземної валюти номіналом 100 доларів нового зразка та 200 євро. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції викрили протиправну діяльність осіб з продажу фальшивих доларів. Встановлено, що протягом кількох місяців група місцевих мешканців збувала фальшиві долари та євро на території Чернівецької та Івано-Франківської областей. Продавали фальшиві гроші невеликими партіями безпосередньо мешканцям регіону та здавали до пунктів обміну валют. Отримані від збуту кошти зловмисники розподіляли між усіма учасниками злочинної групи. Також у ході слідства стало відомо, що у листопаді 2023 року фігуранти придбали квадроцикл за фальшиві 3 000 доларів у місті Ворохта. На підставі зібраних доказів наразі двом фальшивомонетникам повідомлено про підозру», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», раніше у Києві ліквідували масштабну схему продажу підроблених документів, які необхідні для працевлаштування в країнах Євросоюзу.

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