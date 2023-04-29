Аферисти продають квартири українців, які виїхали за кордон: юрист попередив про новий вид шахрайства

В Україні з початком повномасштабної війни та виїзду багатьох жителів за кордон, аферисти вигадали схему з продажу квартир українців, які виїхали. Про це повідомив у Facebook відомий юрист Іван Кудояр.

«Щось аферисти розбушувалися. За останні два місяці зіткнувся із двома випадками шахрайства. Як орудують злочинці. 1. В інтернеті знаходять потрібну квартиру, де господарі виїхали з України та здають житло за дорученням (або взагалі без довіреності). 2. За „лівим“ паспортом укладають договір оренди квартири. 3. Потім підробляють паспорт на ім'я власника квартири (на „чорному“ ринку фальшивий документ обійдеться шахраям від 200 до 2000 доларів, залежно від якості та наповнення). 4. Далі аферисти або підробляють правовстановлюючі документи, або одержують дублікати документів. 5. Потім шахраї показують квартиру потенційним покупцям, продають за заниженою вартістю», — написав він.

Кудояр дав кілька порад, як убезпечити себе від злочинців:

1. Самі або за допомогою нотаріуса зайдіть до реєстру майнових прав і переконайтеся, що з вашим майном все гаразд.

2. Якщо на тривалий термін залишаєте житло, то можете оформити договори позики (іпотеки) з кимось із близьких, таким чином нотаріус накладе обмеження на розпорядження квартирою. (Нотаріуси знають, як це зробити).

3. Якщо з якихось причин ваша квартира не внесена до Реєстру майнових прав, то раджу внести.

4. Працюйте з перевіреним ріелтором. У всякому разі, він може запідозрити щось недобре, а в разі обману стане вашим свідком.

5. Вивчайте особу орендаря: де працює, активність у соціальних мережах, його життєву ситуацію, його рідних. При оформленні оренди просіть показати ще якийсь документ (наприклад, посвідчення водія тощо). Та й останнє, не соромтеся орендарів, частіше відвідуйте квартиру, яку здали.

Як писали «ФАКТИ», торік у Києві два адвокати та нотаріус організували «схему» з квартирами померлих громадян. Крім того, українці часто стають жертвою аферистів у Польщі та Німеччині під час пошуку житла.

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