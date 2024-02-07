«Рупор» Трампа потрапив до бази «Миротворець»: Такер Карлсон узяв інтерв'ю у путіна

Російський диктатор володимир путін, який веде війну проти України, дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Інформацію про це офіційно підтвердив речник президента диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє DW.

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За його словами, інтерв'ю вийде, коли сам журналіст буде готовий його опублікувати. Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що, ймовірно, інтерв'ю буде опубліковано 8 лютого.

Фото сайта thebell.io

Анонс інтерв'ю в акаунті Такера Карлсона в X набрав уже понад 70 мільйонів переглядів. Власник соціальної мережі Ілон Маск пообіцяв не блокувати запис розмови після публікації. Крім X Карлсон збирається викласти інтерв'ю на своєму сайті.

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Після новини про записане Карлсоном інтерв'ю з путіним, американського журналіста внесли до української бази «Миротворець».

А депутат Європейського парламенту Гі Верхофстадт закликав запровадити санкції із забороною в'їзду до ЄС щодо американського журналіста, повідомляє Newsweek.

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Законодавець, який закликав ЄС розглянути питання про накладення «заборони на в'їзд» Карлсону, назвав Карлсона «рупором» колишнього президента США Дональда Трампа та путіна, додавши: «Оскільки путін є військовим злочинцем, а ЄС накладає санкції на всіх, хто допомагає йому в цьому, здається логічним, щоб Служба зовнішніх справ також розглянула його справу».

Пєсков також повідомив, що західні ЗМІ останніми роками неодноразово запитували інтерв'ю з путіним, повідомляє ВВС.

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Відмову цим журналістам він пояснив нібито їхньою необ'єктивністю, через що, на думку Пєскова, у таких інтерв'ю не було сенсу. Позиція Карлсона, на думку представника Кремля, «відрізняється від інших».

Такер Карлсон неодноразово з симпатією відгукувався про путіна і не приховує своєї антипатії до президента України Володимира Зеленського, називаючи його диктатором і висловлювався про нього дуже неприємно. Втім, у своєму відеоанонсі інтерв'ю з путіним Карлсон також заявив, що попросив інтерв'ю і у Зеленського.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно путін назвав кількість окупантів, що воюють в Україні.

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